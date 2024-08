Celebrarán la cuarta edición del “Puerto Rico Sekaiju Con”

Anime: Attack on Titan

El Puerto Rico Sekaiju Con regresará para su cuarta edición el sábado, 14 y domingo, 15 de septiembre en el Coliseo Roberto Clemente en Hato Rey (San Juan).

Durante el transcurso de los años, la animación japonesa, mejor conocido como el anime, se has integrado a la cultura popular de Puerto Rico. Desde el 2022, la productora, Viviana Delgado Nieves, desarrolló el Puerto Rico Sekaiju Con con el propósito de fomentar la fascinación con el anime y proveer una experiencia diferente para el público en Puerto Rico.

“El año pasado llevamos seis mil personas al Coliseíto Pedrín Zorrilla en Hato Rey, teniendo a la plataforma Instagram como único método de promoción”, subrayó Delgado Nieves en declaraciones escritas.

Esta cuarta edición contará con la participación de siete invitados de honor, entre ellos David Matranga, David Vincent, Erik Scott Kimerer, Keith Silverstein, Kyle Hebert, Monica Rial y Zeno Robinson.

Este reparto de actores de fama internacional, dos de ellos traídos en colaboración con la empresa local; Ace Collectors, entre ellos conllevan sobre 1,500 créditos en franquicias conocidas como: Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Pokemon, Dragon Ball, Naruto, My Hero Academia, Genshin Impact, Sonic The Hedgehog, Street Fighter y Hello Kitty, entre muchos otros más.

La audiencia podrá tener la oportunidad de disfrutar un fin de semana con ellos en el evento y formar parte de entrevistas exclusivas con éstos, tomarse fotos y solicitar autógrafos.

Durante esta convención, habrán diversas actividades para toda nuestra audiencia, incluyendo competencias de Cosplay (con más de $2,500 dólares en premios), torneos de cartas y videojuegos, al igual que competencias de trivia en tarima y mucho más por anunciar.

Los espectadores también podrán presenciar nuestro “Outdoor Anime Festival”, donde habrá exhibiciones de un Jardín Japonés, el Safari Adventure y la exhibición de peces, como también ser parte de una degustación de comida japonesa, ‘snacks’ y bebidas.

En Puerto Rico Sekaiju Con se contará con la participación de exhibidores locales al igual que internacionales, que tendrán disponible artículos geek y de colección para la venta.

Para los que coleccionen autógrafos, en el evento se contará con la participación de James Spence Authentication, un compañía estadounidense la cual proveerá servicios de autenticación de firmas de cualquier artículo personal o de valor.

Asimismo, se celebrará el 50 aniversario de Hello Kitty, con el ‘Kitty Corner Cafe’, postres temáticos y ‘selfie spots’.

El evento, a realizarse en las instalaciones del Coliseo Roberto Clemente, comenzará sábado y domingo de 9:00 AM a 6:00 PM. Sin embargo, los predios del complejo abre una hora antes para el ‘Weekend Pass’, que ya está vendido. El sábado cerrará con música en vivo a las 8:00 PM, mientras el domingo, a las 7:00 PM.

Los boletos se hallan disponibles en PRticket.com.

Para más información sobre el evento, acceder sekaijuconpr.com.