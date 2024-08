Jearnest Corchado confirma que Franco Micheo tomó la decisión de romper la relación

La actriz y cantante Jearnest Corchado confirmó los rumores sobre su separación del influencer Franco Micheo.

A través de una entrevista con el podcastero Maiky Backstage, la cantante afirmó que la decisión de terminar la relación fue de su ahora exnovio e indicó que ambos se enfocaron demasiado en crear contenido para las redes sociales, a lo que adjudica los efectos negativos en su química como pareja.

“Cuando tú dices que te dan un puñal en el pecho…así se sintió”, comenzó diciendo la actriz.

“Fue decisión de él, de repente nuestra relación se convirtió en contenido y fue bien difícil para mí, fue bien difícil, no sé si para él fue bien difícil. Llegó un punto que ya yo no podía más con el estilo de vida que estábamos viviendo”, añadió.

Corchado explicó que en un momento dado todas las actividades como pareja se comenzaron a grabar contenido para las redes sociales y no había “conexión” en los momentos que no estaban grabando.

“Nuestra relación fue tan linda, tan mágica que lo grabamos todo. Llegó un punto que sin querer nos perdimos en eso y después no había conexión sin eso”, añadió.

La pareja de influencers se conoció en un podcast donde Micheo entrevistó a la actriz que protagonizó la serie Sneakerheads de Netflix.

La semana pasada, Corchado, lanzó el tema “Yo te lo di todo” en referencia a la ruptura sentimental.

“Hubo química y él es muy lindo, algo que yo voy a decir siempre, yo nunca le voy a echar la mala a Franco, nosotros tuvimos una relación tan linda y tan bella, me da tristeza porque fue bien linda, el que no podamos estar juntos tiene tanto que ver con cada uno, con nuestra mente, porque al final del día tú eres un mundo y yo soy un mundo y podemos tratar de entendernos”, expresó.

La influencer hizo referencia a una línea de su canción, “ya no me miras igual” dando a entender que no volvería a retomar la relación.