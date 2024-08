A la venta mansión de Jennifer López y Ben Affleck

(Christopher Polk/Golden Globes 2/Golden Globes 2024 via Getty Ima)

A solo unos días de darse a conocer que llevan a cabo el definitivo divorcio, los artistas Jennifer López y Ben Affleck han puesto a la venta su lujosa mansión.

Dos años después de su casamiento en Georgia, la cantante de “On The Floor” y el actor de Batman decidieron poner punto final a su relación, que se había reavivado luego de un romance a principios de los 2000s. Según información de TMZ, JLo solicitó por sí misma el divorcio en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles el 20 de agosto, con una fecha de separación establecida en el 26 de abril de 2024.

¿Cómo es la mansión de Jennifer López y Ben Affleck?

El sitio Zillow publicó fotos de la mansión de Beverly Hills de la ex pareja, que ahora se ha puesto a la venta tras la presentación de la demanda de divorcio. El precio de venta es de 68 millones de dólares, sin incluir los 1.100 dólares de impuestos diarios, según informó The New York Post.

La casa de 38.000 pies cuadrados, bautizada como Crestview Manor, ocupa una superficie de cinco acres. Cuenta con una planta abierta, vistas a la montaña, una gran piscina, un garaje para 12 coches, aparcamiento para 80 vehículos, una caseta de vigilancia con dos dormitorios, un ático independiente para invitados de 1.500 metros cuadrados y un “complejo deportivo cubierto” que incluye un gimnasio de última generación, un ring de boxeo y una pista de pickleball.

La mansión fue construida en el 2000 y tiene 12 dormitorios y 24 cuartos de baño, es decir, dos cuartos de baño por dormitorio. Solo uno de los 24 contiene una bañera tradicional y una ducha de vapor.

La casa tiene unos impuestos anuales estimados de 402.234 dólares y una cuota de comunidad de sólo 667 dólares al mes.