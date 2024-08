La puertorriqueña María del Pilar Rivera, mejor conocida como “Maripily”, compartió este viernes en sus redes sociales un video de una broma que le hizo a su gran amigo el mexicano Rodrigo Romeh.

La modelo explicó que tenía que buscar a Romeh para cumplir con unos compromisos de trabajo, pero pensó en hacerle una broma cuando éste entrara a su guagua.

“Este pantie lo voy a tirar aquí [en el asiento] para que, cuando él entre, vea el pantie mío a ver qué me dice. Quiero ver la cara de él”, dijo la modelo en el video.

VIDEO: Maripily Rivera le juega tremenda broma a Rodrigo Romeh

Durante el día de hoy, el expelotero Carlos Gómez y Romeh se reencontraron para dejar atrás sus diferencias.

El reencuentro ocurrió cuando Maripily Rivera llevó a sus amigos y compañeros de escena Alfredo Adame, Paulo Quevedo y Romeh, a un entrenamiento en su gimnasio de Puerto Rico. Durante la sesión, fueron sorprendidos con la llegada de Gómez, quien se unió como el entrenador de los artistas.

Maripily Rivera logró que Gómez y Romeh se estrecharan en un caluroso abrazo luego de sus diferencias en el reality show “La Casa de los Famosos” (Telemundo)

“Mi propósito es llevar el mensaje del perdón con hechos. El reality terminó y hoy nos une una amistad”, dijo la boricua.

Carlos Gómez fue expulsado de la cuarta temporada del reality show, tras una pelea con Romeh. De acuerdo a la boricua, Romeh se metió a defender a Clovis Nienow de Carlos y recibió un golpe en la quijada.

Carlos Gómez, también conocido como “El Cañón”, se unirá al elenco de “La Casa de Maripily: Se Vale To’” durante las presentaciones del 24 y 25 de agosto en el Centro de Bellas Artes de Caguas de Puerto Rico.

“En esta obra he tenido a varios compañeros a los que he querido incluir en la obra dándole una oportunidad de reconectar con el público. Con todos tuve diferencias en la casa y con todos he podido alcanzar una amistad. El perdón no puede ser de palabra sino que se tiene que acompañar de la acción. Carlos salió de la casa por un impulso como nos puede pasar a todos, es parte de la prueba que nos hace ese encierro. Ya pasó, lo superamos y aquí estamos”, dijo Maripily.

Las funciones de “La Casa de Maripily: Se Vale To’” en el Centro de Bellas Artes de Caguas se convierten en la octava y novena presentación. El 31 de agosto la obra se presenta en Nueva York.