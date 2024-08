¿JLo y Ben Affleck se reencontrarán en la alfombra roja de su nueva película?

(Charley Gallay/Getty Images for Netflix)

Ahora que se ha dado a conocer la separación de JLo y Ben Affleck todo parece indicar que un reencuentro público entre las figuras tendrá que esperar, pues a pesar de que en un par de semanas se estrenará ‘Unstoppable’, la cinta en la que ambos aparecen, será el actor quien no se presente al evento.

Cabe mencionar que se dio a conocer que fue la ‘Diva del Bronx’ quien solicitó el divorcio hace algunos días, y que el intérprete mostró que no le importaba lo ocurrido.

El estreno de la nueva película de JLo y Ben Affleck

Jennifer López asistirá al estreno de su película Unstoppable el 6 de septiembre, pero su ex, Ben Affleck, quien coprodujo el drama junto a ella, no estará presente, según informó Page Six.

La cinta se presentará en la sección de Presentaciones Especiales del Festival Internacional de Cine de Toronto, y tendrá un estreno limitado en cines en diciembre de 2024, distribuida por Amazon MGM Studios.

Algunos productores de la película intentaron que ambos, López y Affleck, asistieran juntos al estreno en Toronto para generar expectación, pero no lograron que se concretara, y solo uno de ellos estará allí.

El proyecto es de la productora de Affleck, Artists Fairness, que cofundó con su viejo amigo Matt Damon. Ambos actores son dos de los 14 productores de la película.

Vanity Fair escribió recientemente sobre la obtención del papel de López en la película: “No estuvo mal que López esté casada con Affleck, aunque Goldenberg jura que eso no tuvo mucho que ver con su elección”.

¿De qué trata la película de ‘Unstoppable’?

La cinta está basada en la inspiradora historia real de Anthony Robles, un campeón de lucha libre con una sola pierna, está dirigida por William Goldenberg.

No es el único proyecto que han compartido juntos

Cabe mencionar que además de esta cinta, López terminó recientemente ‘Kiss of the Spider Woman’, que también fue producida por Affleck y Damon para Artists Equity.

López protagoniza el proyecto basado en el musical de Broadway de 1993 y también figura como productora ejecutiva.