Ferdinand Pérez pide disculpas por molestarse al aire

El presentador y analista político, Ferdinand Pérez, comenzó la edición del viernes del programa Jugando Pelota Dura pidiendo disculpas a su audiencia por un momento de molestia que tuvo durante la noche del jueves tras un error técnico en la transmisión del programa del cual también es productor.

Pérez aseguró que su intención es buscar la “perfección” del programa para su fiel audiencia que lo sintoniza a través de TeleOnce y pidió disculpas por la expresión soez que salió al aire, cuando pensaba que no estaba ponchado en cámara.

“Ayer sin darme cuenta hice un gesto y unas expresiones, para algunos un poco grosera para otros muy cómica, las redes sociales han estado haciendo fiesta sobre el tema y yo me lo he gozado en cantidad, pero quiero aprovechar el espacio para pedirle excusas a aquellos que se ofendieron por el comentario que hice, no era mi intención simplemente una reacción buscando la perfección en este programa”, expresó Pérez.

“Soy muy exigente para que ustedes en su casa reciban la mejor calidad en el producto de televisión y ese esmero buscando la calidad, a veces me lleva a cometer algunos exabruptos como los que tuve en el día de ayer, mis excusas”, añadió.

A sus palabras se unió el panel que se encontraba en el programa del viernes, quienes aseguraron que Pérez trata con empatía a los técnicos del programa.

En el programa del jueves, el error técnico ocurrió cuando el exrepresentante del Partido Popular Democrático (PPD) y analista político, Jorge Colberg Toro, quien se aprestaba a realizar su intervención pero un problema con el sonido impidió que se escuchara.

Mientras ocurría el problema, Pérez, estaba en cámara y sin estar consciente de esto, realizó un gesto de molestia, al mismo tiempo que dijo las palabras “me cago en la madre”.

En las redes sociales, el momento ha sido protagonista de múltiples memes.