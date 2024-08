Autoridades intervienen con tres hombres y con hijo del reggaetonero Arcángel en Carolina

Las autoridades informaron que tres hombres y un menor fueron intervenidos durante la noche del jueves, 22 de agosto de 2024, luego de una alegada violación a la Ley de Tránsito, en el pueblo de Carolina.

De acuerdo a Wapa TV, en el auto, donde viajaba un hijo del exponente urbano Austin Santos, mejor conocido como Arcángel, los agentes hallaron marihuana y armas de fuego.

El dicho carro donde viajaban los detenido poseía “un gravamen de desaparecido” y no contaba con marbete.

Se supo que dos de las cuatro personas arrestadas pasaron a consulta para la presentación de posibles cargos criminales.

El auto ocupado fue descrito como un Dodge Durango GT, color blanco del 2019. El conductor del mismo fue identificado como Luis Alberto Rodríguez, de 26 años y residente de Carolina.

Este fue detenido por los uniformados luego que alegadamente tuviera tintes el auto, los cuales no permiten la visibilidad para el interior.

Los otros adultos detenidos fueron identificados como Luis Romero, de 33 años, y Christopher González, de 31 anos.

Por su parte, el hijo del artista, quien tiene 17 años, fue dejado bajo custodia de un familiar por orden de una procuradora de menores.

“No se le ocupó nada delictivo [al menor], pero como estaba dentro del carro se le aprehende. Hasta que la procuradora no determine lo contrario está aprehendido. Como no comete delito, no se le arresta sino que se le aprehende. Se le hace el mismo proceso que como un adulto, pero se le aprehende”, sostuvo un teniente en entrevista con el dicho medio.

Hombre pierde la vida tras ser atropellado en Bayamón

Un hombre murió atropellado a eso de las 11:30 de la noche del jueves en el kilómetro 10.6 de la carretera PR-2, frente al área de Santa Rosa en Bayamón.

Según la información preliminar, una mujer conducía un Nissan Kicks color negro del año 2020 por el carril izquierdo. Supuestamente no se percató del peatón César Zurillo Rivera de 52 años, que se encontraba en el carril y lo impactó.

Zurillo Rivera salió expulsado, fue transportado a un hospital donde murió a la 1:16 de la madrugada del viernes.

A la conductora se le realizó la prueba de alcohol, con resultado negativo.

El agente Louis Cruz Quiñonez, y la fiscal Gretchen Pérez investigan.