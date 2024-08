“Anto-Nio”: El renacer de Nio García

Luis Antonio Quiñones García, mejor conocido como Nio García, se sentó, en entrevista, con El Calce y Metro Puerto Rico para desglosar su segundo álbum “Anto-Nio” y quizás la producción más llena de la esencia del artista.

“Yo no puedo dejar mi esencia a un lado. Sí, hice un álbum muy, muy, muy versátil. Un poquito controversial porque tiene eso temas que obviamente la picardía de Nio García está ahí, pero hice temas como el intro, como la bachata, hice temas que son para gente mayor. Yo hago música para todo el mundo”, explicó.

El comenzar el álbum con la balada “Por Ahora” no fue una decisión que Nio tomó a la ligera, incluso no era lo que tenía pensado. Sin embargo, el comenzar con un género que no es urbano fue un riesgo que le salió bien.

‘Por Ahora’ es una balada que no deja atrás las raíces urbanas de Nio porque no se modifica la letra de la canción.

“A la hora de elaborar un intro pues se me hizo un poquito complicado porque pues me salía el intro común, el intro de todo el mundo”, abundó.

Nio puntualizó que quería hacer algo inesperado para esta producción quería enfatizar sobre tener un factor “wow”.

Siguiendo esa balada con un perreo de los clásicos con “20-4″ fue completamente a propósito para Nio, no quería dejarle de dar lo que sus fans querían.

“Ahí entra lo que es Nio García. Es la esencia, ese el reggaetón que a mí me gusta, ese es el reggaetón que yo escuchaba”, dijo sonriente.

Nio también sorprendió con una bachata afinca’ para la sexta canción. “Autor” fue producida en República Dominicana.

“Traté de que fuera lo más ‘proper’ de Santo Domingo. Yo cuando voy a un concierto, yo veo diferentes edades. Veo desde la mamá, desde la abuela, hasta la tía, el tío, el hermanito, veo a todo el mundo. Sé que ellos necesitan también música de mí porque han escuchado mi música desde hace tiempo, por eso es que preparé todas estas canciones”, añadió.

“Anto-Nio” cuenta con 10 colaboraciones en donde suenan nombres como Wisin, Anuel AA, Jowell & Randy, entre otros, sin embargo, se destacó que no hay voces femeninas en la producción.

“De La Rose iba a pertenecer a mi álbum, pero hicimos el tema súper tarde”, sostuvo.

No obstante, aclaró que sí tenía todas las intenciones de lanzar el tema en el disco, y que esto no significa que no sacará la canción.

En su gran resumen, “Anto-Nio” pudiera servirle a Nio como una carta para volver a presentarse ante el mundo de la música. Un álbum más pensado en la creatividad del artista.

“Un día llego al estudio a donde el equipo, y les digo, ‘oye, el álbum está todo bien, me gusta, me encanta, pero el título no lo siento personalmente mío”, contó.

De igual forma, confesó que se suponía que el nombre del álbum fuera “Renací”.

‘Release party’

Aunque Nio García estrenó su álbum la semana pasada el 15 de agosto, este sábado, 24 de agosto, celebrará en grande con un ‘release party’ en Vivo Beach Club.

“Estoy nervioso porque esto es Puerto Rico. Puedo estar donde sea y cantar en Puerto Rico es algo súper especial”, comentó.

Asimismo, prometió un evento más personal y más de fiesta comparado a un concierto.

“Este evento es para pasarlo con ellos, es para pasarlo con el público. Aquí yo no vengo con un protocolo”, compartió.

Sin embargo, no descartó presentarse en concierto en el Coliseo de Puerto Rico o en el Estadio Hiram Bithorn.

“En el Choli cuando me toque yo voy a hacer el triple de grande”, adelantó.

Mira la entrevista completa:

https://youtu.be/t7I3R6_AbDo