Alfredo Adame acepta el reto de “El Circo” y le declara su amor a Sonya Cortés

Al parecer el amor está en el aire y a la animadora Sonya Cortés le llegó directamente desde México.

Todo comenzó cuando en la obra “La Casa de Maripily, se vale to”, Cortés, lanzó un reto al actor mexicano Alfredo Adame, conocido por su participación en La Casa de los Famosos 4 (Telemundo) para le diera un beso. El reto culminó en un intercambio muy apasionado entre ambos.

Esto al parecer, fue el comienzo de una gran amistad entre ambos que fueron vistos en la noche del jueves, cenando en un restaurante mexicano de la zona de Hato Rey en San Juan, Puerto Rico. A su salida del restaurante fueron vistos montándose en el mismo vehículo.

Pero esto no culminó ahí, ya que la producción del programa radial El Circo de La Mega (106.9 FM) retó al actor mexicano a llegar hasta el estudio y reencontrarse con Cortés quien forma parte de las cuatro féminas que se integraron al programa en su nueva temporada.

Adame llegó hasta el estudio y fue recibido por Antonio Sánchez “El Ganster” y José Vallenilla “Funky Joe” con una boda improvisada en el segmento “La Vida es un Circo”. En forma de broma, “El Gangster” fue quien ofició el matrimonio donde Adame le declaró su amor a la boricua.

“Yo vengo a reclamar lo que me pertenece, la culpa es de esta señora por haberme dado un beso tan provocador, donde volaron lenguas, salida, mentas ante 1,200 personas en el Centro de Bellas Artes, me considero víctima de sus caricias y sus besos. ¿Qué me dijo con ese beso? Soy tuya. Desde ese día no he hecho otra cosa que pensar en esta rubia hermosa”, expresó el mexicano al principio de la entrevista.

“Este love story le ha caído mejor a la gente de lo que pensábamos, incluso saliendo del restaurante habían unas parejas que nos celebraron”, expresó por su parte Sonya Cortés.

Mientras que Adame expresó que: “La verdad es que Sonya es una mujer muy querdia en Puerto Rico, puras muestras de cosas bonitas”.

Al final del segmento, de manera sorpresiva, Maripily Rivera, también hizo su aparición vía telefónica para anunciar que la obra “La Casa de Maripily” se estará presentando en otras ciudades de los Estados Unidos como Philadelphia y Chicago.