The Umbrella Academy: David Castañeda habla del último capítulo de una historia de superhéroes “diferente”

The Umbrella Academy

David Castañeda, actor que da vida al personaje de Diego Hargreeves en la serie ‘The Umbrella Academy’ de Netflix, platicó con Metro World News sobre lo que ha significado para él ser parte de este proyecto.

¿Qué te atrajo de la serie inicialmente?

—Cuando estaba tratando de conseguir mi próximo trabajo, me enfoqué en obtener algo que valiera la pena. Para esta audición, puse mi nombre en el sombrero y corrí con mucha suerte, fui muy afortunado de estar en el lugar correcto en el momento correcto. Terminé aceptando sin saber que iba a convertirse en el éxito que es ahora.

Una vez que pude ver los primeros cuatro episodios antes de que la serie saliera al mercado, no estaba seguro de que sería un éxito. En verdad tenía muchas dudas porque se dio en medio de Los Vengadores y DC y Marvel... Y para la sorpresa de la gente, era algo diferente. Era lo suficientemente diferente para que mucha gente se sintiera atraída por ella.

Desde tu punto de vista, ¿qué hace que ‘The Umbrella Academy’ sea diferente?

—Creo que es porque todos nosotros, los hermanos de la serie, tenemos rasgos con los que mucha gente que la ve se identifica. La dinámica entre ellos y cómo chocan y se aman, y que resuelven los problemas al final, es algo que mantiene a la gente enganchada.

Además, el reparto y la gran dinámica entre todos nosotros han hecho que la serie sea genial. Eso es un mérito de los guionistas y de cómo son capaces de encontrar lo gracioso o el drama o el triunfo en todos nosotros y, de alguna manera, hacer que todo funcione.

¿Cuáles han sido algunas relaciones divertidas que has explorado a lo largo de las temporadas como Diego?

–Creo que he tenido esa oportunidad en todas las temporadas, pero el único con el que me hubiera gustado tener un poco más de desarrollo fue Viktor (Elliot Paige). No obstante, siempre hubo algo de magia con todos los personajes. Esto se remonta a esta especie de forma inesperada de reunirnos a todos. Solemos ser los compañeros perfectos.

¿Qué situaciones vive Diego en la cuarta temporada?

—No tiene poderes y vive como padre, como esposo, como asalariado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., y trata, de alguna manera, de ser la idea de lo que cree que es lo correcto. Ese tipo de dinámica lo lleva a sentir enojo o amargura por su situación actual. Siento que el viaje en sí mismo es deshacerse de la identidad que se había impuesto de ser un superhéroe; al faltarle eso, se ha devaluado su existencia. Su viaje consiste en darse cuenta de que lo que tiene frente a él es lo más importante.

Vi que mencionaste que esta fue la temporada que más disfrutaste filmando. ¿Por qué?

—Cuando sabes que será tu última temporada, aprecias las largas horas, las noches frías y la incomodidad que a veces puede darte el estar en un set. Tiendes a aceptarlo un poco más. También es porque filmamos durante cuatro meses, y como fueron solo seis episodios, cada día se sentía mucho más relevante. No quería que terminara, y sin embargo, estaba listo para terminar.

¿Cuáles fueron algunos momentos de la filmación que se destacan para ti? ¿Y hay otros momentos que sobresalen de esta temporada?

—Me gustó mucho el Consulado Mexicano en la segunda temporada, esa pelea en el pasillo con los suecos y con Five (Aidan Gallagher) y Lila (Ritu Arya). Me encanta la banda sonora que pusieron en todo eso.

Steve Blackman es muy bueno al decirte que viene algo muy bueno, y no te dice cómo ni dónde exactamente, solamente te dice que tienen algo realmente genial planificado. Eso fue respecto al Consulado Mexicano. De la cuarta temporada, hay algo que sucede en un edificio de la CIA que tuvo el mismo tipo de anticipación que me hizo estar tan emocionado por filmar. No revelaré mucho más que eso, pero es una locura.

¿Cómo describirías la cuarta temporada en su conjunto?

—Son seis episodios, por lo que la historia está mucho más condensada. Siento que vernos sin poderes es como un respiro de aire fresco, pero también es algo más cercano. Ver a estos superhéroes que eran invencibles y que ahora son normales y están dañados, verlos interactuar en ese sentido fue realmente divertido.

Como actor, cuando en la serie no tienes que interpretar algo exagerado, ves las cosas como, ‘oh, este hombre tiene un trabajo normal y está interactuando con el mundo como una persona normal’. Eso fue genial.

Ya que esta es la última temporada, ¿qué esperas que la gente se lleve del final?

—Espero que estén satisfechos. Sé que a veces no te das cuenta cuando consigues lo que necesitas; quieres más, quieres esto o aquello. Pero después, cuando lo digieres, empiezas a mirar hacia atrás y a pensar que fue lo correcto. Eso es lo que siento, y puedo sentir que ha habido un cierre adecuado para todo esto.

Ya puedes ver la última temporada de ‘The Umbrella Academy’ en Netflix.