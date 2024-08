Rey Charlie se niega a pactar acuerdo con fiscalía tras ser arrestado en recibimiento de Maripily

El motorista Misael González Trinidad, mejor conocido como “Rey Charlie”, se negó a llegar a un acuerdo con Fiscalía tras ser arrestado durante el recibimiento de la ganadora de la cuarta temporada del reality show “La Casa de Los Famosos” (LCDLF), Maripily Rivera.

“La vista no se pudo llevar a cabo. También, apenas unos días se había sometido por parte del Ministerio Público la información que nosotros le requerimos como parte del descubrimiento de prueba, prueba bastante voluminosa que hay que analizar detalladamente”, indicó su abogado, el Lcdo. José Efraín Hernández, en entrevista con el programa televisivo “Lo Sé Todo” (Wapa TV).

PUBLICIDAD

La defensa solicitó a la fiscalía la prueba que utilizó para la vista de Regla #6 y el informe del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).

“Se estuvo pidiendo los informes, toda la información que se tenga sobre los agentes (Elvis Zeno Santiago y José González Montañez), videos, información para tratar de nosotros impugnar la prueba y obtener lo que en justicia aquí procede, que es una determinación de no causa”, sostuvo Hernández.

El juicio quedó pautado para el mes de septiembre.

El pasado 23 de mayo, dos agentes del NPPR apresaron al conocido motociclista en el Puente Dos Hermanos de San Juan en medio de la actividad de recibimiento de Maripily, luego de este gritarle improperios a la Uniformada mientras iba a bordo de una guagua de sonido.

Mientras, el 12 de junio, la jueza Iraida Rodríguez, del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Bayamón, encontró causa para juicio contra González Trinidad, por los cargos menores que pesan contra el motorista, entre los que se encuentra un cargo por obstrucción a la justicia y alteración a la paz.

PUBLICIDAD

Junto a el “Rey Charlie”, también se encontró causa para juicio contra Sonia Resto Hernández a quien se le imputa haber impedido el trabajo de las autoridades cuando los agentes intentaban subir a la guagua de sonido donde se encontraba el motociclista.

“El respeto tiene que ser mutuo, el respeto se gana respetando. Si no me respetan, lamentablemente pasamos por este tipo de situación, que alegadamente no lo respeté, pero yo puedo pasar la página y vamos a usar el diálogo y vamos a hacer actividades”, sentenció González Trinidad en entrevista con Telemundo.