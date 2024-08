Laura Bozzo muestra su rostro tras someterse a tratamiento estético

Laura Bozzo es una de las presentadoras peruanas más exitosas de todos los tiempos que a sus 73 años sigue activa y además ha participado en diferentes realitys.

A través de sus redes la famosa suele compartir selfies y fotos de sus looks, pero la critican debido a que aseguran que se excede con los filtros, quitándose arrugas y ojeras.

PUBLICIDAD

Ahora, la famosa informó que se sometió a un tratamiento estético para mejorar su apariencia y mostró cómo quedó, sorprendiendo a todos.

“Quedó peor”, Laura Bozzo presume su rostro tras someterse a tratamiento estético y recibe crueles burlas

A través del programa La Mesa Caliente, Laura Bozzo reveló que fue a Perú a hacerse un tratamiento estético y presumió su “nuevo rostro”.

“Aviso, no me he cortado nada, esto es un tratamiento rejuvenecedor donde te inyectan colágeno, recién se verá en una o dos semanas bien el resultado y lo que yo me he hecho es ponerme los hilos debajo de la piel que te levantan el rostro y como verán mi frente no tengo ni una sola arruga”, explicó la famosa al programa.

Además, las presentadoras le preguntaron que si se veía distinta y aseguró “totalmente porque yo tenía la cara ya los ojos muy caídos, yo veía mis ojos ya de vieja, está horrible esto. Me dolió un poco porque yo no usé anestesia, solamente anestesia local, y también me puse los dientes”.

Pero, en redes, comenzaron a burlarse por los resultados del nuevo tratamiento estético de Laura y la llenaron de críticas.

PUBLICIDAD

“La veo igual, es más tiene como marcas en su cara 🤔”, “quedó peor la señora, i’m sorry”, “Parece que le quemaron la cara 🤦‍♀️. Cuando entenderá ella que esta vieja”, “Hay que envejecer con dignidad, ahora se ve peor”, “Quien le hizo esa maldad 😂”, “😳 y eso es verse mejor ?? 😫🤔🤭”, “Está igualita no le hicieron nada”, y “un dinero mal gastado porque quedó terrible”, fueron algunas de las reacciones y burlas en redes.

Sin embargo, Bozzo aclaró que aún estaba hinchada y que será en unas semanas cuando se vean mejor los resultados.