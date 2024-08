La promesa que grabó Ben Affleck en el anillo de Jennifer López que ahora ya no se podrá cumplir

Aunque los últimos veces se avecino la separación con rumores casi a diario, lo cierto es que en su momento la historia de Jennifer López y Ben Affleck atrapó el corazón y la atención de sus seguidores pues parecía sacada de algún guion romántico sobre segundas oportunidades en la vida.

La pareja, que había tenido un tórrido romance a principios de los 2000, volvió a reencontrar la chispa entre ellos y se casaron en el 2022. Sin embargo, la historia de amor parece haber encontrado su amargo fin, nuevamente.

¿Cuál fue la promesa que Ben Affleck inscribió en el anillo que le dio a Jennifer López cuando se casaron?

Cuando el actor de Batman le dijo “cásate conmigo” a la cantante, ofreció más que sus palabras. Pues dejó escrita una promesa en el impresionante anillo de compromiso con el que pidió matrimonio a la Diva del Bronx; una promesa que ahora sabemos no se va a cumplir.

El actor y director hizo grabar en la banda de platino del anillo un significativo mensaje que decía: “Not going anywhere” (“ No voy a ir a ninguna parte ”). Unas palabras, que tal y como revelaría JLo, el protagonista de Batman también usaba para firmar sus correos electrónicos cuando retomaron su relación. “Él siempre decía: ‘no te preocupes, no voy a ir a ningún lado’”, explicaba la cantante sobre los inicios de su reconciliación en una entrevista con Zane Lowe para Apple Music.

El anillo, cuyo valor está estimado en más de 5 millones de euros, es un diamante verde de 8,5 quilates, de corte esmeralda engastada en un aro de platino, y con dos diamantes blancos de cada lado que fue creado por expreso deseo de Affleck por Ilan Portugali , Tamara Rahaminov y Nicol Goldfiner.

“ La petición no fue nada elegante, pero fue lo más romántico que podría haber imaginado … solo una noche de sábado tranquila en casa y dos personas prometiéndose estar siempre el uno con el otro”, relataba la propia Jennifer Lopez. “El verde siempre ha sido mi color de la suerte y ahora, seguro, siempre lo será”, contaba la artista en aquel entonces.

Este es el cuarto matrimonio fallido de Jennifer y es probable que ahora el anillo de compromiso de Jennifer pase a formar parte de su impresionante colección de cinco anillos de compromiso, valorada en más de 17 millones de euros. La también actriz y empresaria aun conserva la piedra rosa que Ben le regaló hace 20 años, así como los anillos de sus exmaridos Marc Anthony, Cris Judd y Ojani Noa. Y tiene su anillo de compromiso de Alex Rodríguez, con quien nunca se casó. Pero su pieza más cara sigue siendo el anillo de diamantes azules de Anthony, valorado en 5,8 millones de euros.