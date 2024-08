John Cena se sinceró sobre el desnudo que hizo en los premios Oscar: “Pensé que estaría con menos ropa”

La más reciente entrega de los premios Oscar tuvo a John Cena como uno de los protagonistas de esa noche y no fue precisamente por ganar algún galardón, sino por desnudarse en medio del show.

Durante una entrevista reciente en Shannon Sharpe’s Show, Cena habló sobre cómo vivió esos momentos y lo comparó con la grabación de escenas de sexo.

PUBLICIDAD

‘‘Tengo a toda la gente detrás de la cámara, pero luego salgo delante de una sala con mis colegas, a muchos de los cuales no conozco porque no me he abierto camino para conocerlos. Tengo a los intérpretes, productores y directores más condecorados en una sala y voy a salir ahí con las pelotas al viento, con una ficha cubriendo mis cosas en plan: ‘Eh, chicos, ¿esto es divertido? ¿Estamos bien?’'’, dijo.

La estrella de Peacemaker recordó la llamada con el presentador Jimmy Kimmel sobre hacer la parte para la entrega de premios, diciendo: “Jimmy Kimmel me llamó personalmente y me dijo: ‘Necesito que vengas a los Oscar’. Y él me dice: ‘Déjame enviarte el pedazo’. Y lo envió en papel y le devolví la llamada, diciendo: ‘¿Cuándo me necesitas allí?’”.

El luchador de la WWE añadió: ‘‘Esperaba que me pusieran de frente exhibiendo mis partes íntimas, pero es Disney, así que me pusieron cinta adhesiva en la raja del culo y esas cosas. Eso fue aún más embarazoso. ¿Salir ahí fuera con el culo tapado? Es duro’’, concretó durante la entrevista.

Comparación con las escenas de sexo

Ese evento, Cena lo comparó con una escena que grabó para la película Trainwreck del 2015 junto a Amy Schumer donde se le indicó que el objetivo era hacer comedia junto a lo erótico. “¿Hacer una escena de sexo cómica, en la que te estás burlando de ti mismo? Literalmente [dijeron] ‘Intenta tener el sexo más incómodo que puedas’. No quiero decir que apeste, pero es diferente de lo que todos ustedes piensan que era”.