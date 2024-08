J Balvin responde “tiraera” de Bad Bunny

El exponente de música urbana colombiano respondió diez meses después una línea que le lanzó el boricua Bad Bunny en uno de sus temas del álbum “Nadie sabie lo que va a pasar mañana”.

En entrevista con el podcast Alofoke del comunicador dominicano Santiago Matías, el exponente colombiano respondió a la línea “Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos. Mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin”. Esta línea pertenece al tema ‘Thunder & Lightning’ de Bad Bunny en colaboración con Eladio Carrión.

La respuesta de J Balvin fue que no se arrepiente de ser amigo de todo el mundo y asegura que ha sido un muy buen amigo en la vida.

“Sí entendí el sentido porque dicen que el que es amigo de todo el mundo no es amigo de nadie, pero yo sí soy muy buen amigo. No me arrepiento de ser buen amigo, fui, soy y seré un buen amigo. No puedo ir en contra de la vocación, de mi ética, de mi moral, tengo errores pero na’…Es muy difícil ser yo, te cambio un día siendo yo y me devuelves los tenis al otro día”, expresó J Balvin.

La línea de Bad Bunny surgió en referencia a las diversas polémicas que se dieron cuando Residente lanzó una tiraera contra J Balvin en la sesión con el productor argentino Bizarrap.

J Balvin, estrenó su séptimo álbum titulado “Rayo”, que tiene un concepto que juega con la nostalgia y sus raíces musicales.

Con esta música fue que conquistó a su país entero y llegó a sonar en el mundo entero. El nombre de su nuevo trabajo hace referencia al primer carro que tuvo el artista, este había sido un regalo de su padre para empezar a moverse en su carrera.

El estreno del álbum fue por todo lo alto, pues Balvin eligió realizar el lanzamiento en su ciudad, Medellín, brindando una fiesta privada en su casa para después montar una especie de festival en el parqueadero del Aeroparque Juan Pablo II, donde montaron el ‘Rayo Motor Club’, donde asistieron varias celebridades, influenciadores, colegas y medios que compartieron la experiencia vía redes sociales. Posteriormente, el artista realizó una breve gira de medios en promoción de su trabajo, una de las entrevistas fue en The Juanpis Live Show, allí contó varias anécdotas sobre su carrera y también su vida personal, entre eso su relación con Valentina y su pequeño hijo.

Valentina Ferrer es una modelo y empresaria argentina, para el año 2014 represento a su país en el certamen Miss Universo y actualmente es la pareja del cantante, con quien tiene a su hijo Río. Durante la entrevista, la modelo hizo una aparición para hablar un poco sobre la relación que tiene con Balvin, allí contaron que se conocieron en las grabaciones del video de ‘Sigo Extrañándote’ en el que ella es la protagonista, pero para ese entonces Valentina tenía novio y el paisa ya le “echaba los perros”. Desde ese momento entablaron una amistad y cuatro años después se reencontrarían y la argentina le daría una oportunidad.