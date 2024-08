El emotivo mensaje de Maite Perroni tras 20 años de RBD

Maite Perroni se ha convertido en una de las artistas más populares, saltando a la fama gracias a su papel en la telenovela ‘Rebelde’ y a su participación en RBD, que hasta la fecha sigue siendo uno de los trabajos más reconocidos que ha tenido, por lo que decidió celebrar los 20 años de este proyecto que tanto le ha dado.

Cabe señalar que los problemas en la agrupación no han impedido que los fans puedan disfrutar de la celebración por las dos décadas, tanto de la producción como de la banda.

La publicación de Maite Perroni sobre RBD

Por medio de una publicación en Instagram, la actriz compartió que hace 20 años estaba comenzando con las grabaciones de la telenovela, lo que significó un momento importante en su carrera.

“20 años… 2004… que el tiempo pasa volando, me decían. Ahí estaba yo, un verano del 2004 en los primeros días de grabación de Rebelde, posando ante una cámara sin tener idea de cómo se hacía, mucho menos de lo que venía. Y es ahí, a donde regreso cada vez que me siento en medio de el ruido. Me gusta regresar a esa Maite de 21 años que sin pretensiones creía que el mundo era del color que se lo habían pintado sus papás, a esa Maite que apostaba por cumplir sus sueños, a esa Maite que no dudaba de lo q podía y quería hacer; aún sin saber cómo”, escribió Maite.

La historia de Maite Perroni en RBD

Su carrera despegó con su participación en la icónica telenovela Rebelde, donde interpretó a Lupita en la serie que se convirtió en un fenómeno global. El grupo musical RBD, que surgió de la telenovela, catapultó a Perroni y a sus compañeros a la fama internacional.

RBD, conformado por Anahí, Alfonso Herrera, Christian Chávez, Dulce María, Maite Perroni y Christopher Uckermann, logró un éxito sin precedentes en la década de los 2000. Su mezcla de pop y rock, combinada con sus letras emotivas y sus enérgicas presentaciones en vivo, les permitió conquistar a una audiencia diversa en todo el mundo. Álbumes como Rebelde (2004) y Nuestro Amor (2005) no solo dominaron las listas de éxitos, sino que también crearon una base de fans leales que sigue creciendo con el tiempo.

Después de la disolución del grupo en 2009, Maite Perroni continuó su carrera en solitario con éxito, explorando diferentes géneros musicales y consolidándose como una de las artistas más influyentes de la música latina. Además, Perroni ha brillado en el ámbito de la actuación, participando en exitosas telenovelas y series que han capturado la atención de audiencias en todo el mundo.

En 2023, el legado de RBD se revitalizó con una gira de reencuentro que reunió a los miembros originales. Este esperado regreso no solo celebró el impacto duradero de la banda, sino que también ofreció a los fans una oportunidad para revivir la magia de la era dorada de RBD. La gira fue un recordatorio de la influencia duradera del grupo y del talento individual de sus miembros, incluido Maite, cuya presencia en el escenario sigue siendo tan magnética como siempre.