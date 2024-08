Christian Chávez se sincera sobre el distanciamiento de los integrantes de RBD

Tras la última gira de RBD, las cosas parecen no estar bien entre sus integrantes, debido a los problemas legales que han surgido, por las finanzas. Por lo que ahora Christian Chávez reveló cómo está la situación entre él y sus compañeros.

Cabe señalar que, hasta el momento, los integrantes de la banda siguen en un proceso legal, para esclarecer la situación.

¿Qué dijo Christian Chávez sobre RBD?

En una entrevista en el podcast de Karla Díaz, Pinky Promise, el cantante habló de manera honesta sobre la situación, subrayando que no es una cuestión de distanciamiento, sino de diferencias de opinión, las cuales considera normales en cualquier tipo de relación, ya sea amistosa o familiar.

“Lo que pasa es que la gente romantiza todo, yo lo llegué a romantizar, romantizas el amor, romantizas las relaciones, y la verdad es que somos cinco personas completamente distintas, que tenemos formas de pensar distintas y a veces hay cosas en las que no estás de acuerdo. A veces pasa, con la familia pasa y en un grupo, pasa”, expresó Chávez.

“No es que yo esté distanciado, sino que a veces no compartimos las mismas ideas, pero aun así el amor y el cariño y la admiración siempre va a estar, eso no cambia, eso después se habla”, agregó.

Christian Chávez dejó en claro que las cosas cambian

El cantante decidió explicar la situación poniendo como ejemplo las relaciones en sí, como a veces pueden ser cambiantes, lo que también ocurrió con sus excompañeros.

“A lo mejor hace un mes o hace dos meses yo no estaba bien con alguien, y pasa y después ves a esa persona y recuerdas todo lo hermoso que es estar con esa persona y vuelves a conectar. De pronto dices: ‘Yo no concuerdo con eso, no me gustó esto’, pero no quiere decir que las odies. Parte del amar a una persona es a veces no concordar con ciertas cosas”, dijo Christian.