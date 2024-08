Becky G disfruta de sus ‘locuras’

Becky G elevó aún más la temperatura en Monterrey tras presentarse en el Festival Dale Mixx 2024 el pasado fin de semana. La cantante platicó de varios temas relacionados con su carrera y su evolución artística.

La artista global, originaria de Inglewood, California, compartió sobre su incursión en la música regional mexicana, una transición notable que ha capturado la atención de muchos, especialmente con su álbum Esquinas. Este proyecto ha sido un esfuerzo por conectar con sus raíces culturales, explorando sonidos más tradicionales; mientras mantiene su esencia pop y urbana.

También, puntualizó otros aspectos de su camino en la industria, como su interés en la moda y su incursión en el cine, algo que la tiene emocionada porque piensa combinar la música con la actuación.

Becky G ha mostrado ser una artista versátil, y su presencia en el país subraya la relevancia del poder femenino en la escena musical actual.

Finalmente te animas a entrar al regional mexicano.

— Me encanta que uses la palabra “finalmente”, porque es la misma que usan mis abuelitos: “finalmente”. Cuando empecé en la música, me firmaron como rapera. Mi abuelita siempre me decía: “Mi hija, ¿por qué te escucho tan enojada?”. Y yo le respondía que tenía algo que decir. Ella me preguntaba cuándo iba a cantar música mariachi o con banda, la música regional que escuchábamos en las fiestas familiares. Creo que fue un momento en el que me sentí lista para hacerlo.

¿Qué significa el éxito para ti, especialmente al tener solo 27 años?

— Para mí, el éxito no es solo sobre los números. Hoy en día, es muy fácil enfocarse en eso, especialmente en una carrera que comenzó en Internet. Pero creo que el éxito verdadero es despertarme cada mañana con la oportunidad de mejorar como artista, colaborar con otros, y seguir explorando diferentes géneros. Me siento emocionada y bendecida, pero también sé que aún hay mucho por hacer.

¿Qué viene para la carrera de Becky G?

— Estamos trabajando en muchas cosas y algunas que aún no puedo contar. Esquinas, mi álbum, ha sido un proyecto muy especial, ya que refleja mis raíces y la fusión de dos culturas. Cada canción en Esquinas tiene un toque especial de quién soy, una mezcla de los dos idiomas y las dos culturas que me formaron.

¿Y en cuanto a la moda y el cine? Participaste en el Vogue World 2024 en París y en los premios Óscar con The fire inside.

— Disfruto mucho la moda y las pasarelas, recientemente estuve en un evento en el que mi amigo Willy Chavarría, un mago de la moda, me acompañó. Me sentí un poco nerviosa porque era mi primera vez en ese espacio, pero fue una experiencia increíble. También, me encantó haber compartido el escenario en los Óscar con chicas de una escuela en inglés, presentando una canción de la película Flaming hot, que cuenta una historia inspiradora.