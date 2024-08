Netflix reveló primer teaser de Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story

MONSTERS: The Lyle and Erik Menendez Story

Netflix ha lanzado el primer teaser de Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story, una nueva entrega de la popular serie de antología Monster creada por Ryan Murphy. Esta serie, que anteriormente abordó el caso del asesino en serie Jeffrey Dahmer, se centra ahora en los infames Hermanos Menéndez, Lyle y Erik, quienes en 1989 cometieron el brutal asesinato de sus padres, José y Mary Louise “Kitty” Menéndez.

El teaser, lanzado el 20 de agosto, ofrece un vistazo escalofriante a la serie. En las imágenes, los hermanos Menéndez, interpretados por Nicholas Alexander Chavez y Cooper Koch, se muestran acercándose a su lujosa residencia en Beverly Hills con escopetas en mano.

La tensión aumenta cuando entran en la sala donde están sus padres, culminando en un disparo dramático antes de que la pantalla revele la fecha de estreno: el 19 de septiembre. La atmósfera del teaser refleja el intenso drama y la intriga que rodean este caso tan mediático.

Contexto del caso

El caso de los Hermanos Menéndez fue uno de los juicios más publicitados de los años 90, y el juicio se transmitió ampliamente por Court TV en 1993. La serie de Murphy busca profundizar en las complejas circunstancias que llevaron a los hermanos a cometer los homicidios.

A pesar de que la fiscalía argumentó que los crímenes fueron motivados por la herencia familiar, Lyle y Erik han mantenido que sus acciones fueron el resultado de años de abuso físico, emocional y sexual por parte de sus padres.

Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story no solo busca explorar los detalles de este caso histórico, sino también cuestionar quiénes son realmente los “monstruos” en esta narrativa. La serie promete ofrecer una mirada profunda y provocadora al caso que dejó una marca indeleble en la cultura popular y la cobertura de crímenes verdaderos.

Mientras tanto, Ryan Murphy también está preparando el estreno de Grotesquerie, una serie de horror que llegará a Hulu el 25 de septiembre, y American Sports Story, que se centrará en la vida del exjugador de la NFL Aaron Hernandez, programada para el 17 de septiembre.