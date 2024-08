Conoce cinco maneras de celebrar el Mes de la Herencia Hispana y Latinoamericana en Disney

Walt Disney World Resort anunció que extenderá su celebración del “Mes de la Herencia Hispana y Latinoamericana” dos meses.

Del 15 de septiembre al 15 de octubre, los visitantes celebrarán #TogetherWeAreMagia (#JuntosSomosMagia) con música festiva, y opciones de comida y bebida con la esencia de la cultura hispana y latinoamericana.

Baila con la Familia Madrigal

El espectáculo ¡Celebración Encanto!, que se realiza en el escenario de CommuniCore Plaza de EPCOT, continuará para que las familias disfruten junto a los Madrigal. Además, incluirán trivias para poner a prueba los conocimientos de los visitantes sobre todo lo relacionado a Encanto. El show se presenta varias veces al día.

Una experiencia inolvidable con mariachi

El sonido tradicional del mariachi llegará a EPCOT el 15 de septiembre. Mariachi Cobre se presentará en días y horarios selectos por tiempo limitado. Habrá un invitado especial en el espectáculo.

Arte hispano y latino

Walt Disney World Resort buscará exhibir cómo varía el arte en los países hispanos y latinoamericanos.

En honor a este mes y disponible durante todo el año, Disney Springs Art Walk tendrá un nuevo mural pintado por Nicole Salgar, un artista con sede en Miami que plasma sus raíces latinas en cada uno de sus murales. Sus obras se enfocan en la ciencia ficción y el arte popular.

En Disney’s Animal Kingdom Theme Park, los visitantes podrán aprender a dibujar a Dante, de la película “Coco” y conocerán a la animadora hispana de Pixar, Ana Ramírez, en The Animation Experience en Conservation Station.

En Art of Disney en EPCOT, los amantes del arte podrán disfrutar de una amplia selección de pinturas, impresiones de edición limitada, figuras, y mucho más. Además, los Artist Spotlights destacarán el trabajo de artistas hispanos y latinoamericanos. Los artistas de este año incluirán al talento de Pixar, Gaston Ugarte, Ana Lacaze y Luis Uribe.

¡Qué viva la música!

Este año, durante el EPCOT International Food & Wine Festival presented by CORKCICLE, artistas latinos y una banda local latina de Orlando subirán al escenario del America Gardens Theatre como parte del Eat to the Beat Concert Series by Florida Blue.

Luis Figueroa – 27 de septiembre

Mau y Ricky – 28 y 29 de septiembre

Jesse & Joy – 30 de septiembre

Latin Ambition – 1 al 3 de octubre

Los visitantes pueden adquirir los Eat to the Beat Dining Packages, que les permiten disfrutar de una comida en restaurantes selectos de EPCOT y reservar asientos para los espectáculos. Las reservas se pueden realizar en Taste EPCOT.com.

El EPCOT International Food & Wine Festival 2024, se llevará a cabo del 29 de agosto al 23 de noviembre, ofrecerá comida en más de 30 Global Marketplaces alrededor del parque.

Comida hispana y latina

Este año, el EPCOT International Food & Wine Festival ofrece platillos hispanos y latinos en los Global Marketplaces en todo el parque.

También, en los demás parques y en los hoteles de Disney, publicarán una guía gastronómica en el Disney Parks Blog a finales de este mes e incluirá favoritos como el Encanto Cupcake, disponible en Pizzafari y Restaurantosaurus en Disney’s Animal Kingdom Theme Park, y el pollo guisado en ubicaciones selectas como el End Zone Food Court en Disney’s All-Star Sports Resort que vuelve este año.

Para recibir actualizaciones sobre las festividades e información sobre la planificación de una visita a Walt Disney World Resort, debes visitar DisneyWorldLatino.com y Disney Parks Blog, o contactar a tu agente de sueños.

Para disfrutar de las ofertas en el parque, los visitantes deben tener un boleto válido al parque temático y es posible que necesiten una reserva para el parque temático que visitan en la misma fecha.