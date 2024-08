Alfredo Adame tilda como una “imprudencia” que Clovis abandonara “La Casa de Maripily: Se Vale To’”

El exintegrante de la cuarta temporada del reality show “La Casa de Los Famosos” (LCDLF), Alfredo Adame, catalogó como una “imprudencia” que su compatriota, Clovis Nienow, saliera de la obra teatral “La Casa de Maripily: Se Vale To’” porque alegadamente su novia, Aleska Génesis, había sido irrespetada durante las funciones.

“Le dije (a Clovis), es una imprudencia, amigo. No mezcles amor con trabajo, porque te va a perjudicar, tarde o temprano te va a perjudicar”, reveló el actor en entrevista con Metro Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Según Adame, la modelo venezolana sí fue “abucheada” por el público presente y “criticada” durante el stand-up. Contó que 10 minutos antes de que comenzara la pieza escuchó voces gritando “¡Bú! ¡Fuera!” y le dijeron que fue que Aleska entró a la sala.

“Yo creo que ella se vino a meter a la boca del lobo y al terreno de la leona... Yo creo que fue imprudente Aleska, fue imprudente Clovis”, afirmó.

El también presentador de televisión considera que con esta decisión, Nienow “tiró a la basura la simpatía que había ganado” tras su paso por el programa de telerrealidad.

Clovis anunció su renuncia a través de un en vivo en redes sociales, alegando que su novia fue ofendida por el elenco.

Sin embargo, en entrevista con Metro Puerto Rico, Maripily Rivera desmintió estas acusaciones, aseverando que Clovis estuvo al tanto del contenido de la obra desde el principio y nunca expresó disconformidad durante los ensayos.

PUBLICIDAD

“Yo me entero de que es renuncia en la obra cuando él se va después de hacer sus funciones, que me da las gracias, que gracias por todo, que todo bien. Pues yo entendía que todo estaba bien. Lo dejo en el aeropuerto y cuando llega ya a Miami hace un live que esto se vio obligado con la otra persona, con Aleska y ahí es que yo veo que él está diciendo que no va a hacer la obra,” explicó Maripily.

“Cuando nosotros hicimos el libreto y cuando nosotros hicimos los ensayos, él fue a todos los ensayos y él sabía y él nunca mostró su molestia”, agregó.

La puertorriqueña también destacó que Clovis recibió un trato especial durante su estancia en Puerto Rico, incluyendo aumentos salariales y comodidades adicionales. A pesar de esto, el actor decidió abandonar la obra, lo que Maripily interpretó como un acto de manipulación influenciado por Aleska.

“Ella está sacando todo de contexto a su favor. Que nadie le cree que por cierto él renunció, pues por manipulaciones de ella”, sostuvo.

A pesar de la controversia, María del Pilar Rivera Borrero, su nombre de pila, dejó en claro que la obra continuará sin Clovis.

“La obra continúa sin él o con él. Tengo otros invitados”, sentenció la ponceña.