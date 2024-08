Maripily Rivera anuncia nuevo invitado para “La Casa de Maripily: Se Vale To” en Puerto Rico

La puertorriqueña María del Pilar Rivera, mejor conocida como “Maripily”, anunció este martes que un exintegrante del programa de telerrealidad “La Casa de los Famosos” se unirá a su obra de teatro “La Casa de Maripily: Se Vale To”.

A través de un comunicado de prensa, la boricua reveló que Carlos Gómez, conocido como “El Cañón”, se unirá al elenco durante las presentaciones del 24 y 25 de agosto en el Centro de Bellas Artes de Caguas de Puerto Rico.

Carlos Gómez, quien fue integrante de la cuarta edición del programa pero expulsado por un encontronazo con Rodrigo Romeh, se unirá al espectáculo y promete agregar una nueva dimensión a la obra, haciendo de estas presentaciones en Puerto Rico una experiencia inolvidable.

“En esta obra he tenido a varios compañeros a los que he querido incluir en la obra dándole una oportunidad de reconectar con el público. Con todos tuve diferencias en la casa y con todos he podido alcanzar una amistad. El perdón no puede ser de palabra sino que se tiene que acompañar de la acción. Carlos salió de la casa por un impulso como nos puede pasar a todos, es parte de la prueba que nos hace ese encierro. Ya pasó, lo superamos y aquí estamos”, dijo Maripily.

Maripily estará acompañada en escena por Alfredo Adame, Rodrigo Romeh, y Paulo Quevedo, quienes han recibido elogios por su desempeño en cada función. Igual, le acompañan los actores Norwill Fragoso y JC Martínez.

“Estamos emocionados de recibir a Carlos Gómez en Puerto Rico y re encontrarse con los demás compañeros. Su talento y carisma abonarán aún más este espectáculo que ha sido un sueño hecho realidad para mí. No se pueden perder estas presentaciones en Caguas, ¡serán inolvidables!”, expresó Maripily Rivera.

Las funciones de “La Casa de Maripily: Se Vale To’” en el Centro de Bellas Artes de Caguas se convierten en la octava y novena presentación. El 31 de agosto la obra se presenta en Nueva York y hay sorpresas.