Lucasfilm y Disney cancelaron la serie “The Acolyte” luego de una única temporada: estas serían las razones

The Acolyte

Malas noticias para los fanáticos de Star Wars que se sintieron esperanzados con las infinitas posibilidades que se presentaron en The Acolyte, pues la serie parece haber sido cancelada. Eso aseguraron algunas fuente al medio Deadline y la ficción protagonizada por Amandla Stemberg no tendrá continuidad.

La serie más reciente de la famosa saga galáctica había arrancado con mucha expectativa, pues se presentaba como una de las grandes propuestas a expandir el lore de Star Wars. Sin embargo, tras su estreno, la producción recibió críticas mixtas, que las redes sociales mezclaron con discursos de odio.

¿Por qué cancelaron The Acolyte?

Luego del final de temporada, la showrunner Leslie Headland había anticipado algunas ideas para una posible segunda parte, por lo que pidió a los seguidores que compartieran sus buenos deseos. El hashtag #RenewTheAcolyte consiguió hacerse un hueco entre las tendencias, pero al parecer esto no fue suficiente para los ejecutivos de Disney, que no han ofrecido mayores explicaciones del motivo de la cancelación, pues no se han pronunciado sobre el tema.

El debut de ‘The Acolyte’ fue potente en su estreno, logrando convertirse en la serie de Disney+ más vista en lo que se llevaba de año, con unos 4,8 millones de visualizaciones. A lo largo de los siguientes días, esa cifra se amplió hasta los 11,1 millones de visualizaciones a nivel global, pero la tendencia se quebró en episodios siguientes y ya para el último, se sospecha que fue el más flojo de todas las season finale de series de ‘Star Wars’ en la plataforma.

La cancelación deja un especial sinsabor en los fanáticos de la saga creada por George Lucas que veían mucho potencial en los personajes que la serie exploro en las subtramas, como la relación entre la Jedi de la Alta República, Vernestra Rowh, y su antiguo aprendiz que se pasó al lado oscuro, el Sith Q’mir, interpretado por un Manny Jacinto que se volvió la sensación en las redes sociales al interpretar al complejo antagonista.

Además, la serie también había dejado en el aire el ascenso de Darth Plagueis el Sabio, maestro de Palpatine, que aparece en un cameo en el episodio final.

Por otro lado, Lucasfilm si anunció nuevas novelas protagonizadas por los personajes de la serie, así como un cómic en el que veremos al Wookiee Kelnacca en acción, por lo que no todo está perdido para los fans que se encariñaron con estas nuevas adiciones al rico mundo de Star Wars.