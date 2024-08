'Alien: Romulus' logró recaudar más de 100 millones de dólares en su fin de semana de estreno ¿Habrá una secuela?

El esperado estreno de “Alien: Romulus” ha superado todas las expectativas, logrando una impresionante recaudación global de 108,2 millones de dólares en su primer fin de semana en los cines. Dirigida por el uruguayo Fede Álvarez, la séptima entrega de la icónica franquicia Alien ha demostrado ser un éxito rotundo tanto en Estados Unidos como en el mercado internacional.

La cinta ha logrado recaudar 41,5 millones de dólares en Norteamérica y 66,7 millones en otros 49 mercados. Ambientada entre los acontecimientos de las películas originales “Alien” y “Aliens”, “Alien: Romulus” ofrece una nueva perspectiva a los seguidores de la saga.

“Alien: Romulus” consigue establecerse como el éxito del verano a nivel mundial

La película sigue a un grupo de jóvenes colonizadores que, explorando zonas abandonadas, se encuentran con la terrorífica criatura que ha aterrorizado a generaciones de cinéfilos. A diferencia de muchas producciones modernas, Álvarez optó por utilizar efectos prácticos como marionetas y animatronics, en lugar de CGI, lo que ha sido muy bien recibido por el público y la crítica.

Con un 81% de aprobación en Rotten Tomatoes y una calificación de B+ en CinemaScore, la película ha conseguido atraer tanto a los fanáticos de la franquicia como a nuevos espectadores. La combinación de nostalgia y frescura que ofrece “Alien: Romulus” ha sido clave para su éxito, situándose como la tercera mejor película de la saga según Variety.

El éxito inesperado de la película ha despertado una pregunta inevitable: ¿Habrá una secuela? Aunque los estudios 20th Century Studios y The Walt Disney Co. aún no han confirmado oficialmente una continuación, las señales parecen apuntar en esa dirección, pero los fans aún deben esperar por una confirmación.

Sin confirmación oficial, la secuela de “Alien: Romulus” ya empieza a parecer una posibilidad

La robusta recaudación inicial, sumada al apoyo positivo del público, sugiere que los ejecutivos del estudio están considerando seriamente expandir la historia. Además, el hecho de que Ridley Scott, director original, haya participado como productor en esta entrega, añade credibilidad a la posibilidad de futuras secuelas.

Por ahora, los fanáticos de “Alien” tendrán que esperar para saber si la historia continuará en una próxima entrega. Sin embargo, el impresionante desempeño de “Alien: Romulus” en la taquilla y su aceptación crítica hacen que la idea de una secuela sea cada vez más probable.