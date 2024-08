Liam Rodríguez Muñoz pone una pausa a su carrera periodística para dedicarse a su negocio familiar

La periodista Liam Rodríguez Muñoz anunció que estará dejando a un lado su trabajo como reportera de Las Noticias de TeleOnce para dedicarse completamente a su negocio familiar y el cuidado de sus dos hijas.

Rodríguez Muñoz indicó en entrevista con “En La Mañana” que tomará esta pausa en los medios de comunicación para enfocarse en el gimnasio “Gym For All” en el cual trabaja junto a su esposo, el gimnasta Luis Rivera. El deporte de la gimnasia ha cobrado mayor atención por parte de jóvenes luego de los Juegos Olímpicos de París 2024.

PUBLICIDAD

La periodista indicó además que se enfocará en el entrenamiento de sus hijas que ya compiten a nivel internacional.

“Yo tengo a Aris e Isis, mis gemelitas que en este año cumplen ocho años, es parte importante del porqué estoy tomando este rol, me quiero dar la oportunidad estar un poquito más tiempo con ellas, ellas están sumamente involucradas en el deporte, hacen un gran nivel en una corta edad y mientras ellas pidan y estén interesadas, mamá va a estar ahí y este es el momento para uno aprovechar y hacer esa pausa”, expresó Rodríguez Muñoz.

Del mismo modo, agradeció la oportunidad que se le brindó en el canal televisivo en el cual laboró por los pasados años en diversas facetas.

“Es bien gratificante hacer esto por tantos años, es un gran esfuerzo, un gran sacrificio una gran meta personal que he tenido en los últimos siete años, he podido ver la evolución de TeleOnce y la programación en la que he tenido la oportunidad de trabajar de como la vida me fue llevando una cosa tras la otra, pero como les comentaba, es un gran privilegio el que tengo ahora, estar ese chispito adicional con mis hijas, así como tengo un compromiso con mi país, tengo un compromiso con mi familia”, indicó la periodista.

Rodríguez Muñoz ha laborado en diversos espacios de los medios de comunicación como Wapa TV, Radio Isla 1320, Jugando Pelota Dura, ABC Puerto Rico y Las Noticias de TeleOnce.