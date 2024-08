Guionista de ‘Logan’ opina sobre ‘Deadpool & Wolverine’: “No sabía lo que iba a pasar”

El guionista Michael Green, reconocido por su sobresaliente trabajo en la película ‘‘Logan’' ha compartido sus impresiones con respecto a la polémica generada en torno a la reciente película “Deadpool & Wolverine”.

En una entrevista con IGN Green admitió que algunos de sus colegas cercanos le habían advertido acerca de una escena inicial en la película que podría afectar la percepción del desenlace de “Logan”.

A pesar de estar algo preparado para lo que podía encontrar, Green se sorprendió por el enfoque audaz de “Deadpool & Wolverine”, que abre con una escena en la que Deadpool desentierra el cadáver de Wolverine, tal como se vio en “Logan”, para utilizarlo en un enfrentamiento contra la Autoridad de Variación Temporal.

A pesar de la impactante naturaleza de la escena, Michael interpretó esta elección como un homenaje a la calidad y la profundidad emocional de “Logan”, más que como una alteración del legado de la película.

“La gente me había advertido de antemano: ‘Uh, no sé cómo te vas a sentir sobre el estreno [de Deadpool y Wolverine]’”, dijo Green. “Estoy como, ‘Creo que sé lo que va a pasar’. ¡Y yo no lo sabía! No sabía que iban a llegar tan lejos”.

Buenas críticas

En cuanto a la experiencia de ver esta película, Michael describió la vivencia como “divertida” y resaltó la reacción entusiasta del público en las salas de cine. Para él, la película logró mantener un equilibrio entre la irreverencia característica de Deadpool y el respeto hacia la historia y el legado de “Logan”.

Se sintió halagado por la forma en que se manejó la conexión entre ambas películas, reconociendo el esfuerzo por mantener la coherencia narrativa entre ambas historias.

Hugh Jackman, quien encarnó magistralmente a Wolverine en múltiples ocasiones, también se mostró cauteloso al unirse a “esta última película.

Explicó que la capacidad de jugar con líneas temporales en el universo Marvel permitió esta colaboración sin comprometer el potente impacto emocional del final de “Logan”.

Para muchos fanáticos, valoraron el respeto mostrado hacia el legado de “Logan” en esta nueva entrega cinematográfica, destacando la importancia de honrar la historia y los personajes que han dejado una marca indeleble en el universo cinematográfico de los superhéroes.