Kim Kardashian desempolva fotos inéditas de su familia

Los famosos también tienen días de melancolía en donde recuerdan sus momentos de juventud y reviven memorias inolvidables del pasado.

Este sentimiento hizo que Kim Kardashian procediera a revisar sus archivos familiares y sacara fotos especiales junto a sus hermanos, también protagonistas junto a esta de uno de los reality shows más populares en Hollywood, “Keeping Up With The Kardashians”.

La empresaria y socialite compartió su galería llena de fotos nunca antes vistas. La escena se da una enorme piscina donde Kourtney, Khloé, y Rob jugueteaban en el agua. Todos solteros y en plena juventud, alejados aún de los escándalos por sus parejas y vidas como mega famosos.

“Nostálgica”, tituló la famosa su carrusel de fotos en la red social de Instagram, mientras que los seguidores elogiaron al clan que ha compartido la intimidad familiar en su famoso reality show durante años.

“¡¡Extraño a Rob!!!!!! ¡Tiene una cara linda! Humor sarcástico y risa!! ¡¡¡Lo queremos en el programa!!!”, “Era dorada de los Kardashian”, “Muy modesto. Muy lindo. Muy recatado”, “Ustedes siempre tienen las mejores fotos retrospectivas”, fueron parte de los miles de comentarios en la publicación.

Además, Kourtney reaccionó con comentario de humor: “¿Pero quién ganó la pelea de las gallinas?”.

Kim Kardashian firma un acuerdo con compañía productora 20th Television de Disney

Kim Kardashian firmó un acuerdo de primera opción con la casa productora 20th Television para desarrollar programas de televisión.

La empresaria y actriz, de 43 años, firmó después de protagonizar la temporada más reciente de “American Horror Story” de FX y grabar el próximo drama legal de Hulu “All’s Fair”, ambos producidos por el gigante del entretenimiento y el guionista y director Ryan Murphy.

Como parte de su acuerdo, Kardashian se unirá a su amiga La La Anthony, y a la creadora de Black-ish, Kenya Barris para la creación de un programa que se basará en el exitoso libro de La La “The Love Playbook: Rules for Love, Sex and Happiness”.

La serie, que según Deadline ya está en desarrollo, se llamará “Group Chat”.