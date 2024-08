Fallece la leyenda del cine francés Alain Delon a los 88 años

El legendario actor y productor francés, Alain Delon, reconocido por su imponente presencia en la pantalla y su influencia en el cine europeo, falleció este domingo a los 88 años en su hogar.

La noticia fue compartida por el presidente de Francia, Emmanuel Macrón, a través de la plataforma social X (antes conocida como Twitter).

PUBLICIDAD

“Sr. Klein o Rocco, el Leopardo o el Samurai, Alain Delon ha interpretado papeles legendarios y ha hecho soñar al mundo. Prestando su rostro inolvidable para sacudir nuestras vidas. Melancólico, popular, reservado, fue más que una estrella: un monumento francés”, escribió Macrón.

Delon, quien participó en más de 80 películas a lo largo de seis décadas, es recordado por sus icónicas actuaciones en filmes como “Le Samouraï” y “El Gatopardo”. Nacido en 1935, su vida estuvo marcada por una infancia difícil y una carrera que lo catapultó al estrellato internacional.

La leyenda de Delon comenzó en 1960, interpretando a jóvenes atractivos y asesinos enigmáticos en películas como “Mediodía púrpura” —más tarde rehecha como “El talentoso Sr. Ripley”—y “El leopardo”, de Luchino Visconti.

Con su asombrosa interpretación del asesino silencioso en “El samurái: (1967) de Jean-Pierre Melville, sentó las bases para uno de los clichés favoritos de Hollywood: el asesino a sueldo misterioso y cerebral. Directores como Martin Scorsese, Quentin Tarantino y John Woo reconocen la profunda influencia que Delon tuvo en la construcción de este arquetipo.

Sin embargo, su vida estuvo marcada por escándalos y tragedias. Muchas de sus relaciones terminaron en desastre, como su larga y tormentosa relación con la actriz alemana Romy Schneider, con quien protagonizó “La piscina”(1969). Schneider, a quien Delon llamaba “el amor de mi vida”, fue encontrada muerta a los 43 años, menos de un año después de que su hijo falleciera en un extraño accidente. La causa oficial de su muerte fue un paro cardíaco.

PUBLICIDAD

La gran pasión de Delon

Mientras vivía su “gran pasión” con Schneider, Delon supuestamente tuvo un hijo con la cantante Nico, miembro de Velvet Underground. Aunque Delon siempre negó ser el padre, su madre crió al niño, Ari Boulogne, quien hasta su muerte en 2023, a los 60 años, insistió en ser su hijo, con un asombroso parecido físico.

“Me programaron para el éxito, no para la felicidad. Las dos cosas no van juntas”, solía decir Delon, quien afirmaba haberse definido siempre a través de las mujeres. Aseguraba que encontró la motivación para ser quien era a través de la mirada de su primera esposa, Nathalie, de Romy Schneider, de Mireille Darc, su compañera durante muchos años, y de la madre de sus hijos, Rosalie van Breemen.

Sin embargo, dos de sus hijos lo acusaron de violencia doméstica, con uno de ellos alegando que Delon le había roto ocho costillas y la nariz a su madre en dos ocasiones. Delon negó estas acusaciones, aunque admitió haber abofeteado a mujeres que lo atacaban.

Su propia infancia fue problemática; su madre lo internó en un orfanato durante un tiempo. Como soldado adolescente, luchó en la guerra de Indochina antes de ser dado de baja deshonrosamente por robo.

A pesar de las controversias, el historiador del cine Jean-Michel Frodon afirmó que ningún otro actor francés del último medio siglo tuvo la misma presencia en la pantalla. El actor Vincent Lindon, ganador del premio al mejor actor en Cannes en 2015, describió la apariencia de Delon como “hipnotizante”: “Puedes mirar fotos suyas durante horas”, dijo a AFP.

Delon, a pesar de su enorme popularidad en China y Japón, nunca hizo una verdadera transición a Hollywood, aunque sus seguidores en Asia impulsaron las ventas de su marca de perfumes.

Su vida privada, igualmente complicada, lo mantuvo en los titulares. Fue detenido en 1968 después de que su antiguo guardaespaldas, Stevan Markovic, fuera encontrado muerto con una bala en el cuello. La policía sospechaba que Markovic había tenido una aventura con Nathalie, la esposa de Delon, en un caso que captó la atención de todo el país. Aunque el caso quedó sin resolver, uno de los amigos gánsteres de Delon pasó un año en prisión antes de ser liberado.

Delon se retiró del cine alrededor del año 2000, apareciendo principalmente en televisión, aunque volvió a la gran pantalla para interpretar a Julio César en una película de “Astérix en 2008. En los últimos años, se convirtió en una figura polarizadora por su apoyo al ultraderechista Frente Nacional (rebautizado como Agrupación Nacional), y su relación cercana con Jean-Marie Le Pen.

En 2019, sufrió un derrame cerebral y desde entonces rara vez abandonó su finca en Loiret, Francia. A medida que su salud se deterioraba, sus tres hijos comenzaron una guerra abierta por la herencia. Primero, Anthony, Anouchka y Alain-Fabien acusaron a su compañera japonesa y antigua cuidadora, Hiromi Rollin, de intentar aprovecharse de su padre. Al ser desestimado el caso, los hermanos se enfrentaron entre ellos en enero de 2024, cuando Anthony acusó a Anouchka, la hija favorita, de aprovecharse de su “debilitado” padre. Delon, a través de un abogado, anunció que denunciaría a su hijo a la policía.