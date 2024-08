Dayanara Torres comparte emotivo mensaje para su hijo menor por su cumpleaños 21

La Miss Universe 1993, Dayanara Torres, enterneció las redes sociales, luego de compartir un emotivo mensaje para su hijo menor Ryan, quien cumplió 21 años ayer, sábado.

“Mi muñequito hermoso... cuánto te Amo. Verte crecer, convertirte en el joven tan dulce y cariñoso que eres y verte dedicarle tanta pasión a todos tus talentos y tus estudios me llena de tanto orgullo!”, comenzó escribiendo la eterna reina boricua en su cuenta de Instagram, donde cuenta con 1.7 millones de seguidores.

“Gracias Kylie, Cristian & Hannah for making his day so special in LA✈️ AND... for never forgetting our special 🇵🇷 Birthday Song 🎶My fierce, daredevil, powerful, sweet, gentleman... #ProudMom #MyBoy My favorite younger son!”, agregó.

Ryan Adrián Muñiz Torres es hijo de Dayanara y Marc Anthony. Actualmente, el joven se dedica al mundo del modelaje. Pausó sus estudios en ingeniería musical en la Universidad de Santa Bárbara, en California, porque no le gustaban las clases en línea tras la pandemia por COVID-19. Sin embargo, Torres comentó recientemente en una entrevista que Ryan espera retomar sus estudios pronto y que no ha parado de crear música.

Dayanara y Marc tienen otro hijo en común llamado Cristian, de 23 años. Ambos viven en Los Ángeles, California. Precisamente, en los pasados días, la exreina de belleza pasó unas mini vacaciones con su primogénito.

“Mi Kitian 🩵🩵🩵Que rico pasar tiempo contigo haciendo lo que tanto nos gustaba... Ver películas!!!”, escribió la también actriz en la red social propiedad de Meta.

La mujer de 49 años además contó que apostaron por hacer un maratón de películas de las sagas de “X-Men” y “Deadpool” antes de ver “Dead Pool and Wolverine”, filme que ha recaudado un total mundial de $1.043 mil millones de dólares en la taquilla desde su estreno el pasado 22 de julio.

“Loved the #Xmen #Deadpool marathon to “refresh” before #DeadpoolAndWolverine”, añadió.