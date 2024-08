Venden comic con la primera aparición de Deadpool en unos 7.5 millones de dólares

Durante los últimos años, los lanzamientos de sus aventuras en la gran pantalla, sumado a su irreverencia y popularidad para los fans de cómics, Deadpool se ha posicionado como uno de los mutantes del momento por fanáticos del mundo geek.

Para rematar su popularidad, la película dirigida por Ryan Reynolds no sólo ha roto el récord en taquilla para una cinta categoría C gracias a una recaudación de $1.04 billiones, si no que también, en su más reciente logro, la casa de subastas Heritage Auctions estaría vendiendo un cómic de la primera aparición de Deadpool en una portada por millones de dólares.

PUBLICIDAD

El valor detrás de un cómic

Se trata del cómic creado por Rob Liefeld y el escritor Fabian Nicieza, nada menos que el New Mutants (vol. 1) #98 que saldría en 1991. De acuerdo a la casa de subastas, el dueño de este artículo millonario adquirió este tomo desde hace más de 20 años y ahora que el famosos mutante está tan establecido en la cultura popular, siente que es un gran momento de venderlo.

De acuerdo a expertos, el presunto monto exorbitante de esta venta ha sido bastante comentado pues sobre hasta donde debe llegar el costo de un cómic, bajo que consideraciones y sobre todo quien debería poner esos precios pues en caso de concretarse esta cantidad millonaria, se convertiría en el ejemplar más caro jamás vendido incluso por encima de números importantes para la industria como primeras apariciones de personajes emblema como Superman, Batman o Spiderman,

Rob Liefeld es conocido como uno de los mejores editores de cómics de los últimos años, pues fue el catalizador que impulsó la popularidad de ‘The New Mutants’ y, en particular, del carismático Deadpool. La primera aparición del mercenario bocazas, dibujada por Liefeld, se subastará próximamente siendo un testimonio del ascenso meteórico de Deadpool en el mundo del cómic pero sobre todo de la cultura pop.