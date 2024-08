“Me importa un cara… que esté llorando”: Molusco a joven que lo acusó de mofarse de su negocio

El locutor Jorge Pabón “El Molusco” reaccionó a un vídeo donde una joven comerciante denunció que este repitió información falsa sobre el negocio de su padre que se afectó por las inundaciones provocadas por el paso de la tormenta tropical Ernesto esta semana.

Pabón no se disculpó e insinuó que la joven buscaba darle promoción al negocio de su padre y hacerse la “ofendida” por los comentarios realizados en el podcast “El Refugio” de su canal de YouTube.

“Vamos a comenzar que le salió la jugada porque esta mecánica que existe de hacerse los ofendidos cuando no hay nada, pasa todo el tiempo. Literalmente su intención de este vídeo era darle promoción a los jodíos chicharrones del papá. Aquí todo el mundo se levanta temprano para trabajar, siempre ocurre que hay gente que hace vídeos para hacerse la víctimas que uno sienta pena por ellos, esta chica se hizo la ofendida cuando aquí no hay nada para ofenderse, ella está llorando y me importa un carajo, que llore todo lo que le dé la gana”, expresó Molusco.

Posteriormente, el locutor mostró el vídeo del episodio de su podcast “El Refugio” donde leyó una publicación de redes sociales, específicamente de X (antes Twitter) en la cual se aseguraba que una de las carpas era de películas piratas.

Molusco aseguró que sus expresiones fueron específicamente sobre los negocios que venden películas piratas y no un ataque directo al negocio de la joven que realizó el vídeo en redes sociales.

“No te hagas el ofendido para darle promoción al negocio de tu papá, nosotros también nos levantamos todos los días temprano, porque nosotros trabajemos en medios de comunicación no significa que mi trabajo es mejor que el tuyo, simplemente mi trabajo es sentado aquí hablando y el de ustedes es vendiendo chicarrones”, expresó Molusco.

En el día de ayer, la joven que alega ser hija del vendedor de hamacas en una de las carpas que se encuentra en el Puente La Virgencita en Dorado, realizó un vídeo denunciando las burlas del locutor y su equipo de trabajo al local que se inundó tras el paso del fenómeno atmosférico.

“Molusco habla sin saber y se burla de los trabajadores de las carpas, oriéntate”, lee el título del vídeo publicado por la comerciante en su cuenta de Instagram.

“En ese negocio lo que se vende es chicharrón, pan…el negocio es mío. Ese tipo del que hablan es de mi papá, que se levanta día a día a tratar de vender la hamaca”, añadió la joven.

“Ellos mofándose, relajando y la familia de uno tiene que ir al otro día a limpiar y sí se abre todos los días, los siete días de la semana, con eso uno compra sus casas, uno lleva el pan a la mesa de la familia, pero cuando le pegan el vellón a él, el lloriparty…”, fue parte de lo que dijo la joven.