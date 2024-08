Maripily Rivera se reencuentra con exintegrantes de “La Casa de los Famosos”

La puertorriqueña María del Pilar Rivera, mejor conocida como “Maripily”, se reencontró este viernes con dos exintegrantes del programa de telerrealidad “La Casa de los Famosos” y que participarán en su obra de teatro que se llevarán a cabo en Orlando, Florida.

La boricua publicó un video en sus redes sociales de su reencuentro con Rodrigo Romeh y Paulo Quevedo, quienes estarán presentes en la obra este sábado. Otro exintegrante que participará en la obra -pero no salió en el video- es Alfredo Adame.

“Llegó mi niño hermoso @rodrigo_romeh con el papasote de @pauloquevedoof!!!”, compartió la boricua.

Rivera había anunciado que los tres exintegrantes del reality show serían parte de la obra, tras la controversia por la salida de Clovis Nienow.

“La Casa de Maripily: Se Vale To” ha capturado la atención del público con su trama dinámica y su elenco estelar. La participación de Romeh y Adames son esperadas y a esto le unimos al actor Paulo Quevedo ex integrante también de la Casa de los Famosos. Me encantan que estos tres hombres con quienes me llevo espectacular puedan unirse para estas fechas en Orlando, Puerto Rico Nueva York”, dijo Maripily en declaraciones escritas.

Las próximas funciones de la obra se llevarán a cabo el 24 y 25 de agosto en Puerto Rico y el 31 de agosto en Nueva York.