José Lerma presenta “Relator con Amargura”, su primera exhibición panorámica en Puerto Rico.

El Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR), se complace en anunciar la apertura de la exhibición panorámica Relator con Amargura, del artista puertorriqueño José Lerma. La muestra, que consta de más de 60 obras de diversos formatos, técnicas y etapas estilísticas, se presenta en la Galería Helen Ann French y la Galería Bertita y Guillermo L. Martínez.

“Esta exposición muestra por primera vez la complejidad de un artista puertorriqueño excepcional que, siguiendo el legado de generaciones de artistas anteriores, apostaron por la pintura en un momento en el que el circuito internacional del arte –donde José Lerma se mueve a plenitud– vertía su mirada en otros medios menos complejos e inmediatos de ejecutar. Así ha demostrado cómo se puede unir la tradición con la búsqueda contemporánea”, dijo María C. Gaztambide, directora ejecutiva del MAPR.

Por su parte, Juan Carlos López Quintero, curador del MAPR, mencionó que: “a pesar de que la obra parezca dispar a primera vista –porque aquí se rompió con la cronología y las obras hablan entre sí– Relator con Amargura es una instalación pictórica donde se respetan matices y paletas de color, aunque es una exhibición rotundamente contemporánea. Eso es algo que nunca antes me había pasado”.

Sobre el proceso de trabajar junto a Lerma, añadió: “ha sido muy bello, un diálogo constante, intenso, hasta emotivo, pero demucho respeto. He podido expresar mis ideas, escuchar las suyas y producir juntos. He aprendido mucho de él en todo este tiempo”.

Relator con Amargura forma parte de la serie Regresos /Homeward Bound, proyecto iniciado por el MAPR en 2023, con el fin de invitar a artistas puertorriqueños contemporáneos, residentes en el extranjero, que han expuesto su obra internacionalmente, pero son poco conocidos en la isla.

Para más información sobre Relator con Amargura y la programación educativa que se desarrollará alrededor de la muestra, visite las plataformas de redes sociales del Museo en Facebook, Instagram y TikTok bajo @museomapr. El Museo de Arte de Puerto Rico está localizado en la Ave. De Diego #299 en Santurce frente al Centro Gubernamental Minillas y abre al público de miércoles a sábado, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., los jueves con horario extendido hasta las 8:00 p.m. (entrada libre de costo de 5:00 p.m. – 8:00 p.m.) y los domingos de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. Por teléfono, comuníquese al 787-977-6277.

Acerca del artista

José Lerma nació en Sevilla, España en 1971 y creció en Puerto Rico.

Realizó un Bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Madison, Wisconsin (1994). En 1995, inició estudios en derecho de la misma universidad, optando por una Maestría en Bellas Artes (2002). De 2009 al 2023 fue profesor asociado en el Departamento de Pintura y Dibujo del School of the Art Institutede Chicago.

Su obra se ha expuesto local e internacionalmente en ciudades como: Nueva York, Chicago, Dallas, Detroit, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Milwaukee, Raleigh, San Juan, Ciudad de Panamá, Berlín, Düsseldorf, Bruselas, Islas Canarias, Madrid, Londres, París, Venecia, Milán, Seúl y Shanghái.

Lerma ha exhibido su obra individualmente en prestigiosas instituciones como: Contemporary Art Museum Raleigh, Raleigh, Carolina del Norte (2012); Museum of ContemporaryArt Chicago, Chicago, Illinois (2013); Museum of Contemporary Art Detroit, Detroit, Michigan (2014); KemperMuseum of Contemporary Art, Kansas City, Misuri (2016), entre otras.

Entre las distinciones recibidas se destacan: Eliza Randall Prize, Houston, Texas (2004); Wisconsin Alumnus, Forward UnderForty Award (2008); L Magazine, NY, seleccionada como una de las mejores 12 exhibiciones (2012); Newcity, presentado en la lista de los 50 artistas más influyentes de Chicago (2012); Asociación Internacional de Críticos de Arte de Puerto Rico, Best Gallery Show of 2012, ABC España, Best of ARCO (2013), Hirshhorn New York Gala-Artist X Artist. Celebrating Artists Across Generations, Around the World (2023).

Su obra está incluida en prestigiosas colecciones públicas y privadas incluyendo: Whitney Museum of American Art, Nueva York; Museum of Fine Arts, Houston, Texas; Milwaukee Art Museum, Milwaukee y recientemente, en el 2023, Contemporary Art Foundation, Tokio, Japón.

Acerca del Museo de Arte de Puerto Rico

El Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) es una organización sin fines de lucro inaugurada el 1ro de julio de 2000 y acreditada por la American Alliance of Museums desde el 2012. Su misión es estudiar, investigar y preservar el patrimonio artístico puertorriqueño con el fin de fomentar enfoques innovadores, inclusivos y participativos entre las artes visuales y las comunidades a las que sirve. En el 2020, la Ford Foundation incluyó al MAPR en su lista de America’s Cultural Treasures por su trayectoria de excelencia e impacto significativo en el panorama cultural. Ubicado en el #299 de la Avenida De Diego en Santurce, su importante y variada colección de arte alberga obras de artistas puertorriqueños, o residentes en Puerto Rico, desde el siglo 18 hasta el presente.