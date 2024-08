Dayanara Torres comparte emotivo video junto a su hijo Cristian en las redes sociales: “Mi Kitian”

La eterna reina de Puerto Rico, Dayanara Torres, enterneció la redes sociales, luego de publicar un video resumiendo las mini vacaciones que vivió con su primogénito, Cristian, en Los Ángeles (California).

“Mi Kitian 🩵🩵🩵Que rico pasar tiempo contigo haciendo lo que tanto nos gustaba... Ver películas!!!”, escribió Miss Universo 1993 en su cuenta de Instagram, donde tiene 1.7 millones de seguidores.

La mujer de 49 años además contó que apostaron por hacer un maratón de películas de las sagas de “X-Men” y “Deadpool” antes de ver “Dead Pool and Wolverine”, filme que ha recaudado un total mundial de $1.043 mil millones de dólares en la taquilla desde su estreno el pasado 22 de julio.

“Loved the #Xmen #Deadpool marathon to “refresh” before #DeadpoolAndWolverine”, agregó.

Cristian Muñiz Torres es hijo de Dayanara y Marc Anthony. El hombre de 23 años se mudó a la costa oeste de Estados Unidos junto a su novia, Kylie De Marco, luego de ambos concluir sus estudios en Nueva York.

Recientemente, Cristian publicó en Instagram unas imágenes junto a Kylie con un “caption” que leía: “En cualquier galaxia te escogería a ti siempre, te amo”. La joven le respondió: “Te amo más que a nada y a nadie en la galaxia”.

La exreina de belleza también reaccionó a las fotos asegurando que “amo a estos dos”.

Dayanara y Marc tienen otro hijo en común llamado Ryan, quien tiene 20 años.