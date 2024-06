VIDEO: Ednita Nazario sorprende a Maripily en su cumpleaños

La cantante puertorriqueña Ednita Nazario llegó la noche del sábado al club nocturno “Fifty Eight” en San Juan para sorprender a la modelo y ganadora de la cuarta temporada del programa “La Casa de los Famosos” (LCDLF), Maripily Rivera, en su cuadragésimo séptimo cumpleaños.

Nazario, quien se destacó por apoyar a Rivera durante su participación en LCDLF, subió al escenario para cantar su icónico tema musical “Quiero que me hagas el amor”, lo que desencadenó el aplauso de los presentes.

“Mari, me siento orgullosa de ti. ¡Gracias por darnos tanta alegría, hacernos reír y llorar!. Te amamos y disfruta tu cumpleaños”, comentó.

De la misma manera, la artista le dedicó una palabras de bienvenida a Clovis Nienow, Rodrigo Romeh y Cristina Porta, quienes se encuentran de visita en la Isla.

“Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Puerto Rico. Esperamos que la pasen bien y regresen pronto. Tienen a la mejor anfitriona (Maripily)”, destacó la intérprete de “Espíritu Libre” y “Más Grande Que Grande”.

Entre los presentes también estuvo Jorge Pabón “Molusco”, Ocean Pabón, Joe Joe García, Paco López, Carlos Bermúdez y Amaury Nolasco.

El viernes, la empresaria boricua celebró junto a sus fanáticos un “All-White Party”. La ponceña compartió en sus redes sociales varias fotos y videos preparándose para su “fiestón bien grande”.

Maripily niega que Guty influyera en ausencia de Alana a su cumpleaños

El huracán boricua, Maripily Rivera, celebró por todo lo alto su cumpleaños en Puerto Rico, pero horas antes habló con Metro sobre los habitantes de “La Casa de los Famosos” que la acompañaron para el festejo y sobre los que no pudieron llegar.

A la celebración del White Birthday Party llegaron sus compañeros del reality show Romeh, Clovis y Cristina.

Maripily explicó que Divaza no pudo viajar por asuntos de la visa, Gregorio Pernía tenía compromisos profesionales por una obra de teatro, que Adriana estaba modelando en España y que Geraldine estaba complicada con la primera comunión de su niña.

Metro le preguntó sobre la ausencia de Alana y versiones en redes sociales que apuntaban a que Guty Carreras le habría pedido que no asistiera a la celebración en Puerto Rico.

“Eso no es así, Guty no tiene nada que ver. No estén hablando cosas que no son porque en realidad ya el reality se acabó y hay mucha gente de la casa que nos llevamos bien, que compartimos siempre y cuando podamos”, dijo la ganadora de la cuarta temporada del programa de televisión de Telemundo.

Maripily comentó que tiene un mensaje que le envió Alana para excusarse de la celebración.

“Lo que pasa es que la gente no puede entender que ya reality show se acabó. Entonces siguen con el reality show de afuera. No es así, ua no. Ya Alana me había dicho Mary me hubiese gustado ir, pero ella creo que estaba en el cumpleaños de Melaza, pero de ahí tenía unos compromisos de Top Chef que lo están filmando y para colmo le cayó en la misma fecha mía. Ella me llamó ayer. Me dio un mensaje muy lindo. Me dijo que en otra ocasión le gustaría viajar a Puerto Rico como ella deseaba”, reveló el Huracán Boricua.

La revista People en Español publicó imágenes de Alana con Guty juntos en el cumpleaños de La Melaza en Nueva York bajo el título “Alana y Guty juntos: las imágenes de las que todos hablan”.