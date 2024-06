¿Dónde ver las películas de Bad Boys? Ideal para disfrutar con papá en su día

Will Smith

“Bad Boys: Ride or Die” ya es uno de los éxitos de taquilla de este año. En la película, vemos a Will Smith y Martin Lawrence asumir por última vez los roles de los detectives Mike Lowrey y Marcus Burnett.

La primera cinta se estrenó en 1995, la segunda llegó en 2003 y la tercera entrega arribó en 2020. También surgió una serie spin-off que solo tuvo una temporada, pero los protagonistas principales no estuvieron involucrados.

La trama principal de “Bad Boys” se centra en la lucha que emprenden los detectives en contra de traficantes de drogas y contrabandistas en la ciudad de Miami, sin embargo, en la cuarta entrega serán ellos quienes huyen de la ley tras el fallecimiento de su comandante en jefe Conrad Howard.

¿En dónde se pueden ver las primeras tres películas de ‘Bad Boys’?

Las primeras dos cintas de “Bad Boys” se estrenaron en 1995 y 2003, ambas fueron dirigidas por Michael Bay, mientras que la tercera fue dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah, quienes también dirigen la cuarta y última entrega de esta franquicia de acción.

Los primeros dos filmes de “Bad Boys” se encuentran disponibles en diferentes servicios de streaming: Netflix, Amazon Prime Video y Max. Mientras que la tercera no se encuentra disponible en ninguna, solo vía on demand.

“Bad Boys For Life” marcó el regreso de Will Smith y Martin Lawrence en la historia y fue bien recibida en taquilla, no obstante, la pandemia terminó de afectar la recaudación en las últimas semanas en varias partes del mundo

Se encontraba disponible en Netflix, pero, al menos para la mayor parte de Latinoamérica, ya no lo está. Por lo pronto, puede verse en algún otro servicio para alquiler de películas. Esta es una saga con mucha acción e ideal para ver junto a papá en su día