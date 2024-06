“Mr. Cash” sobre salud de su padre: “Está en una etapa final dentro de su condición”

El presentador de televisión y empresario puertorriqueño, Josué Carrión, mejor conocido como “Mr. Cash”, habló este viernes sobre el estado de salud de su padre, Jesús R. Carrión Ríos, quien padece de Alzheimer.

“Lamentablemente está en una etapa final dentro de su condición. Hace unas semanas fue al hospital porque tenía unos problemas de respiración y no estaba comiendo. Está, por decirlo así, en un estado desnutrido. Realmente, muy triste”, dijo en entrevista para Lo Sé Todo con Fernan Vélez “El Nalgorazzi”.

“Es difícil aceptar que haya llegado ese momento. Está bien delicado de salud y tengo que ir a verlo y abrazarlo porque quien sabe si pueda ser el ultimo día de padres que pueda compartir con él (...) Me llevo de él que, no importa las situaciones que estés pasando, siempre sonreír (…) Preparado uno no puede decir que está, pero sí tengo la fortaleza de parte de Dios”, añadió.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) la enfermedad de Alzheimer es trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar y, con el tiempo, la habilidad de llevar a cabo tareas sencillas.

De acuerdo con la organización, en el 2014, unas cinco millones de personas en los Estados Unidos tenían esta condición, que comienza a mostrar los primeros síntomas por primera vez en personas con 60 años o más. En la actualidad, no hay cura conocida para el Alzheimer.