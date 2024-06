Hijos de la fallecida actriz Mariana Levy podrán recibir pronto su herencia

María, Paula y José Emilio, hijos de la fallecida actriz mexicana Mariana Levy podrán recibir muy pronto la herencia que su madre les dejó en testamento, según informó Carolina Capilla, albacea testamentaria de la recordada artista, quien murió de un infarto en el 2005.

El portal Quién publicó que Capilla informó en el programa Ventaneando que “estamos a nada ya, pronto podrán ya recibir sus partes”.

Los hijos de la actriz de telenovelas no han podido recibir su parte de la herencia porque ella estipuló en su testamento que debían dársela cuando fueran mayores de edad.

Las palabras de Capilla al referido programa televisivo fueron durante los actos fúnebres de Pato Levy, hermano de Mariana Levy. La albacea contó que la última vez que lo vio fue en el velorio de su mamá Talina Fernández, por lo que no descarta que él no haya soportado el fallecimiento de la señora.

“Fue en otro velorio (donde lo vi por última vez). Entonces pues sí, muy triste para todos. Sí, yo creo que no (pudo superar la muerte de su madre), estamos a días de cumplir el primer año, entonces yo creo que eso fue muy fuerte para él”, dijo Capilla, según se lee en Quien.

Mariana Levy y sus hijos

Mariana Levy Instagram

Mariana Levy falleció en el 2005 dejando huérfanos a sus tres hijos: María López Levy, actualmente de 28 años, Paula, de 22, y José Emilio Fernández, de 19. A la primera la tuvo con el actor Ariel López Padilla, mientras que los dos menores fueron fruto de su relación con José María Fernández, ‘El Pirru’.

En el 2006, sorprendió ante la opinión pública el anuncio de boda entre ‘El Pirru’ y la cantante Ana Bárbara, ya que no había pasado mucho tiempo del deceso de Mariana Levy. Sin embargo, el tiempo fue pasando y fue así, como la cantante se hizo cargo de los hijos de la fallecida artista.

Actualmente, ante todos es bien sabido que José Emilio no tiene ningún tipo de relación con su papá, ni con Ana Bárbara.

“La relación con mi papá no existe, no hay comunicación, creo que es algo que ya nunca va a sanar, ya nunca se va a volver a estar como antes, pero si hay acercamiento de su parte, si hay un poco más de madurez de su parte pues bueno”, dijo José Emilio, según reseñó Las Estrellas, que precisa que él también expresó que quiere “mucho” a Ana Bárbara, pero que no le gusta cómo su pareja trata a sus hermanos menores, y por eso se distanció de ella.