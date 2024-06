Con fecha de apertura nueva atracción de “La Princesa y el Sapo” en Disney

La directiva del parque temático de Disney ubicado en Orlando, Florida, compartió la fecha de inauguración de la nueva atracción basada en la película “The Princess and the Frog” (“La Princesa y el Sapo”, en español).

La atracción, ubicada en la misma estructura donde estaba “Splash Mountain”, se inaugurará finalmente el 28 de junio, día en el que presentarán nueva música en colaboración de los artistas PJ Morton y Terence Blanchard.

La atracción está en fase de prueba actualmente, solo disponible para los empleados de Disney y un grupo de personas con pases anuales, quienes tienen primero que reservar días antes para poder disfrutar un recorrido.

“Tiana’s Bayou Adventure” es el nombre de la nueva atracción del Magic Kingdom basada en la historia de “La Princesa y el Sapo”, en el que incorporarán nuevos personajes, entre las que se encuentran una nutria, un mapache, un castor, un conejo, una tortuga y otras criaturas más.

Dichos personajes serán figuras de animación robótica de Audio-Animatronics, que tocarán instrumentos fabricados con materiales naturales que se pueden encontrar en el pantano del estado de Luisiana.

Los personajes armarán una fiesta con música zydeco, típica del campo de Luisiana, y también interpretarán otros géneros típicos de la región de Nueva Orleans.

Asimismo, los actores que prestaron sus voces en la versión en inglés de “La Princesa y el Sapo”, volverán a hacerlo para esta nueva atracción, una que espera ganarse el corazón de todos los visitantes del parque desde su inauguración.

El filme fue la última cinta en animación tradicional hecha por Disney, ya que desde entonces se ha enfocado en la animación en 3D. En el 2010, llegó a recibir tres nominaciones al Oscar: una en la categoría de ‘Mejor película animada’ y dos por ‘Mejor canción’.