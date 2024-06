Así Maripily Rivera celebra su cumpleaños

La ganadora de La Casa de los Famosos 4 y empresaria boricua, Maripily Rivera está lista para celebrar este viernes su cumpleaños con el motivo de un All-White Party.

La boricua compartió en sus redes sociales varias fotos y videos preparándose para su “fiestón bien grande” por su cumpleaños número 47.

Algunos de los participantes del popular reality que están la isla para celebrar con la boricua son los integrantes del Team Tierra, el actor mexicano Clovis Nienow y el fisiculturista Rodrigo Romeh. Se espera que también se una la periodista deportiva Cristina Porta, quien llegó en el día de ayer y confesó le gustaría vivir en Puerto Rico.

La modelo colombiana Ariadna Gutiérrez -también integrante del Team Tierra- no podrá asistir a la actividad por compromisos de trabajo. “Yo les quiero contar que ya hablé con Maripily, lastimosamente no voy a poder estar. No alcanzo porque, lo había dicho antes, tenía compromisos de trabajo”, explicó en una transmisión en vivo que llevó a cabo este jueves en las redes sociales.