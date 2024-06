Miss Ecuador 2024 revela que usa pelucas por esta rara enfermedad

La recién electa Miss Universo Ecuador 2024; Mara Topic Verduga, reveló que padece de una enfermedad y por ello, utiliza pelucas por recomendación de su doctora.

Ecuador y Perú coronan a sus reinas para Miss Universo 2024 en México

PUBLICIDAD

Así lucieron las candidatas en la entrevista de jurado en Miss Universe Puerto Rico 2024

Se trata de la enfermedad de Hashimoto. “Tengo una condición que se llama enfermedad de Hashimoto. Es una condición autoinmune que no tiene mejoría, es por el resto de tu vida, no tiene cura”, manifestó la beldad, de 29 años, en una entrevista.

Asimismo, Mara, quien es actriz y productora, sostuvo que: “Tu sistema inmunológico constantemente te está atacando. Hay personas que se ve de diferentes maneras, hay personas que no se pueden levantar de la cama, otras tiene altos niveles de estrés y no pueden hacer actividades físicas, otras tienen la piel super seca, a mi se me refleja en la perdida de cabello, a otras no”.

La aspirante a Miss Universo aseguró que comenzó a usar pelucas por recomendaciones médicas. “Es [una enfermedad] progresiva pero estamos tratando de mejorar. Por eso mi doctora me dijo ‘Mara, por qué no usas peluca, para que el poco pelo que estamos recuperando no se te dañe’”.

Mara competirá en la edición número 73 de Miss Universo, la cual se realizará en México durante el último cuatrimestre de 2024. Para este concurso han sido elegidas las participantes de Venezuela, Albania, Montenegro, Kosovo Filipinas, Alemania, República Dominicana, Mongolia, Curazao, Argentina, Nueva Zelanda, Belice, China y Grecia, entre otras.