Kany García se expresa sobre situación con el servicio eléctrico en la isla

La cantautora puertorriqueña Kany García se expresó este jueves sobre los recientes apagones que afectan la isla. Sus expresiones surgen luego del apagón que dejó sin el servicio de electricidad a más de 300 mil clientes en la noche del miércoles.

“Lo que sucede aquí en mi isla me afecta. Creo que todas y todos deseamos vivir en un Puerto Rico tranquilo, lleno de todas las cosas lindas que suceden. Pero al mismo tiempo sin pasar calores, sin pasar las situaciones de electricidad, situaciones de ir a filas y cosas que también pasan en los hospitales. Tenemos una isla increíble, también merecemos los servicios que merecemos”, dijo la boricua a preguntas de la prensa en el Best New Artist Showcase que se lleva a cabo en el Museo de Arte de San Juan en Puerto Rico.

El presidente de LUMA Energy, empresa encargada de la transmisión y distribución del servicio eléctrico en la isla, adjudicó el apagón a problemas con vegetación que afectaron a las líneas eléctricas.

Según Saca, por culpa de la gran cantidad de vegetación que existe en la isla, el sistema ha tenido constantes fallas. En la noche del miércoles, este fue el problema en una de las líneas que se “autoprotegió” y dejó a miles sin servicio. El ejecutivo, indicó que el despeje de la vegetación en la isla podría tomar alrededor de tres años.

Del mismo modo, aseguró que la avería comenzó a eso de las 9:30 de la noche del miércoles y ya a eso de las 2 de la mañana del jueves se había restablecido el servicio a la mayoría de los clientes.

“Nuestro equipo respondió rápido; tan pronto se reportó la interrupción, asumimos una postura de emergencia, activamos nuestra Estructura de Comando de Incidentes, coordinamos de cerca con los operadores de generación y movilizamos brigadas adicionales para ayudar a inspeccionar las líneas en busca de averías y agilizar la restauración”, dijo Juan Saca, presidente y CEO de LUMA.

“Aunque trabajamos de manera segura y rápida durante la noche para restablecer el servicio a la mayoría de nuestros clientes en aproximadamente cinco horas, en un sistema normal y más moderno, como el que estamos construyendo, esta falla no habría contribuido a una interrupción tan grande”, declaró Saca en expresiones escritas.

Del mismo modo, Saca aseguró que se está trabajando con la obligación de fondos para proyectos que se trabaje con la infraestructura.