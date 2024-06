Inside Out 2 recauda casi 15 millones de dólares en sus primeras funciones ¿Será la película más taquillera del año?

El esperado estreno de “Inside Out 2″ de Disney y Pixar ha comenzado con fuerza, recaudando 13 millones de dólares en las vistas previas del jueves 13 de junio. Estas cifras iniciales posicionan a la secuela para un fin de semana de estreno espectacular, con proyecciones que estiman entre 80 y 100 millones de dólares en su primer fin de semana en los Estados Unidos.

Con estos números, “Inside Out 2″ podría convertirse en la película más grande de 2024 hasta ahora. La secuela llega casi una década después del exitoso lanzamiento de “Inside Out” en 2015, que no solo ganó un Premio de la Academia a la Mejor Película Animada, sino que también fue nominada a Mejor Guion Original.

“Inside Out 2″ se posiciona como un gran éxito en taquilla

El éxito inicial de “Inside Out 2″ contrasta con los recientes fracasos de Pixar, como “Lightyear” en 2022 y “Elemental” el año pasado, ambos con aperturas y recaudaciones finales por debajo de las expectativas. Con una posible recaudación de hasta 100 millones de dólares en su primer fin de semana, “Inside Out 2″ podría superar a grandes éxitos de 2024.

Los éxitos del año han sido “Dune: Part Two”, que hizo 82.5 millones de dólares en su primer fin de semana, y “Godzilla vs. Kong” con 80 millones de dólares. Este inicio exitoso también podría marcar la mayor apertura de Pixar desde “Toy Story 3″ en 2010, que recaudó 110.3 millones de dólares en su debut.

Las primeras reacciones han sido muy positivas, con audiencias en Rotten Tomatoes otorgándole una puntuación del 95% y los críticos un 93%. Estas cifras la colocan cerca de su predecesora de 2015, que tuvo una puntuación del 98% de los críticos y 89% del público.

Expectativas al máximo para “Inside Out 2″

El New York Times ha elogiado la secuela como una “predeciblemente encantadora” que explora nuevas emociones como la ansiedad, la envidia y la vergüenza en el cerebro de la adolescente Riley. No obstante, no todos los críticos han sido tan entusiastas.

NPR la describió como “imperfecta” y The Guardian comentó que la trama se siente “un poco confusa y repetitiva”. El impacto de “Inside Out” sigue siendo notable, con una recaudación de casi 800 millones. Aunque no es la película más taquillera de Pixar, sigue siendo una de las más exitosas del estudio.