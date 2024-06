Clovis Nienow fascinado con Puerto Rico: “Si me adoptan, yo encantado”

El actor mexicano Clovis Nienow, reconocido por su participación en la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos”, dialogó hoy, viernes, con Metro Puerto Rico, durante su primera visita a la isla, sobre su profundo afecto por Puerto Rico y bromeó con que consideraría establecerse de manera permanente aquí.

Con motivo de la extravagante celebración de cumpleaños de la empresaria boricua y ganadora de dicho reality, María del Pilar “Maripily” Rivera, quien fue la compañera de cuarto de Nienow durante la temporada, el actor compartió su entusiasmo por la hospitalidad de los boricuas y su cariño por la homenajeada.

PUBLICIDAD

“No había venido a Puerto Rico. Entonces, me gusta, me encanta la playa, me encanta que es una isla. Hasta estoy pensando venirme a vivir acá. Si me adoptan, yo encantado”, expresó Clovis.

Aunque la también exintegrante del programa televisivo y ahora novia de Nienow, Aleska Génesis, no sostuvo una relación del todo amistosa con Maripily, el actor aseguró que le encantaría ver una reconciliación entre ambas.

“Yo sé que ellas tuvieron sus conflictos, sus cosas. Pero yo sé que las dos personas, Maripily y Aleska, son buenas de corazón. Yo sé que va a llegar un momento, que ellas se van a sentar a platicar y van a solucionar todo porque el show ya terminó”, dijo.

“Ojalá que se pueda solucionar las cosas entre ellas”, añadió.

Durante la entrevista, Clovis también reflexionó sobre su experiencia en “La Casa de los Famosos”, describiéndola como una de las más desafiantes de su carrera en reality shows, mas no descartó la posibilidad de entrar nuevamente como parte de la temporada de “All-Stars”.

PUBLICIDAD

“Ha sido la experiencia más dura hasta el momento. Este es mi sexto reality. Ha sido la más fuerte mentalmente, pero yo nunca digo nunca. Si existe la posibilidad, obviamente entraría y obviamente me gustaría entrar con mi familia a Tierra, pero si no es así, yo entraría y le daría con todo”, compartió el actor.

El mexicano además destacó su cercana relación con Maripily, a quien considera como una figura materna.

“La relación que tengo con Maripily, la verdad es súper bonita. Ella es como mi madre. Compartimos mucho. Ahora estoy en su país, con su gente. Nos seguimos escribiendo, ella me da muy buenos consejos, la quiero mucho y yo sé que es una amistad duradera”, dijo Nienow.

Al ser abordado sobre su popular personaje Gladys, Clovis indicó que le sorprendió la gran acogida del público, lo que le resulta positivo, pues disfruta interpretarla.

“Nunca pensé que los personajes que hacía, Gladys, el Super Famous, hasta la propia Petunia, les gustaba tanto acá a la gente. Ahora estamos ahí en Hoy Día, como invitado de locutor, entonces Gladys la piden mucho la gente. Trato, en mis redes sociales, de mantenerla viva. Vamos a hacerle unos cambios de looks para ponerla más fashion a la Gladys. Pero sí, me encanta mucho porque es un personaje en el cual pues puede expresarme de otra forma que no sea Clovis”, reveló.

Clovis anticipó con alegría la celebración del cumpleaños de Maripily en la isla, celebración que comenzará hoy, viernes, con un beach party en el hotel Marriott, en Condado, y continuará mañana con una fiesta en la discoteca Fifty Eight, en el hotel La Concha.

En el “fiestón”, Clovis se reencontrará con exhabitantes de la cuarta temporada, incluyendo a Cristina Porta y Rodrigo Romeh.

“Hoy hay fiesta. Vamos a divertirnos. Me ha parecido súper bonito, la verdad. El puertorriqueño es muy... te abraza. Desde que llegué al aeropuerto, me reciben, me piden fotos, saludos, la Gladys, videos y estoy súper contento”, subrayó el actor.