¿Alana Lliteras y Guty Carrera son novios? Estas serían las pruebas

Tras su paso por la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, ahora todo parece indicar que Alana Lliteras y Guty Carrera son novios, pues se les ha visto muy juntitos, a pesar de que ya nada más allá del reality show lo une.

Aquí te compartimos cuáles son las pruebas, y qué es lo que se sabe sobre este romance, que dio mucho de hablar en el programa de Telemundo.

Alana Lliteras y Guty Carrera han sido captados juntos

La pareja asistió a la celebración de cumpleaños de La Melaza. Pocos minutos después de llegar, una avalancha de videos inundó las redes sociales, proporcionando suficiente material para que los seguidores del fandom “Gutyana” celebraran.

En los videos, ambos aparecen bailando, charlando y pasando tiempo con otros ex-residentes, pero sobre todo, están muy cerca el uno del otro. Esto ha desatado una serie de preguntas en las redes sociales y ha sido tema de conversación en programas como “Hoy Día”: ¿Son novios?, ¿han formalizado su relación?, ¿qué tan avanzada está su relación?.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha aceptado el romance, pero todo parece indicar que sí están juntos.

Alana estaba enamorada de Guty

En La Casa de los Famosos, Alana admitió sentir atracción por su compañero Guty. A pesar de esto, su relación en el exitoso reality show de Telemundo se limitó a una bonita amistad y no trascendió más allá.

“Siempre dije que nunca iba a tomar una decisión dentro de un reality porque ya viví esa experiencia de enamorarme dentro de un reality y no es que me arrepienta, porque de las cosas se aprende y te hacen más fuerte, pero no me gusta cometer un error dos veces”, expresó la joven en una transmisión en vivo.

Lo que es un hecho es que ambos han mantenido comunicación fuera del programa, por lo que las cosas podrían prosperar.