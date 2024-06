Durante el lanzamiento de su nueva marca Fenty Hair, Rihanna, la famosa cantante de “Love on the Brain”, de 36 años, habló con Entertainment Tonight y reveló que aunque no está esperando un bebé actualmente, no descarta la idea de tener más hijos en el futuro. Rihanna ya es madre de dos niños, RZA, de 2 años, y Riot, de 10 meses, a quienes comparte con su pareja A$AP Rocky, de 35 años.

Cuando le preguntaron sobre sus anteriores comentarios acerca de desear tener una hija, Rihanna bromeó: “Mira cómo resultó eso”, refiriéndose a sus dos hijos varones. Sin embargo, cuando el medio le preguntó si eso significaba que tendría más hijos, la cantante respondió: “¿Sabes qué? Eso espero. De verdad lo espero”. “No estoy embarazada, si eso es lo que quieres saber”, continuó, agregando: “Definitivamente tendría más hijos”. Rihanna también mencionó que muchas personas le han estado preguntando si quiere agrandar su familia.

PUBLICIDAD

Rihanna niega rumores de embarazo en medio de su deseo de ser mamá de una niña

“Todos están insistiendo. Mira, si alguna vez tengo una hija, le voy a mostrar tantas grabaciones — se ha hablado de ella por siempre”, bromeó Rihanna. Al ser consultada sobre si le gustaría tener una niña en su familia, la artista respondió con entusiasmo: “¡Por supuesto! Una pequeña niña traviesa sería muy divertida”. En abril, Rihanna habló con Interview Magazine, y el estilista Mel Ottenberg le preguntó cuántos hijos más le gustaría tener.

“Los que Dios quiera que tenga”, respondió Rihanna. Cuando le preguntaron si serían más de dos, la cantante dijo: “No sé lo que Dios quiere, pero iría por más de dos. Intentaría por mi niña. Pero, por supuesto, si es otro niño, es otro niño”. El mes pasado, Rocky compartió fotos en Instagram para celebrar el segundo cumpleaños de su hijo RZA.

En una entrevista con Page Six del New York Post en noviembre, Rihanna compartió que su relación con Rocky se ha fortalecido desde que se convirtieron en padres. “Lo amo de manera diferente como padre. Esto es algo muy, muy importante... es un estímulo”, dijo Rihanna al medio. “Es simplemente increíble. Qué líder, qué paciente y amoroso... y mis hijos están obsesionados con él”. Rihanna sigue disfrutando su papel como madre y no cierra la posibilidad de seguir ampliando su familia junto a A$AP Rocky.