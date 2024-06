Quién es Nicolás Fonseca, el supuesto nuevo novio de Nicki Nicole

Tras lo ocurrido con Peso Pluma, ahora se ha dado a conocer que Nicki Nicole estaría comenzando una nueva relación, ahora con el futbolista Nicolás Fonseca, así que aquí te contamos qué es lo que se sabe sobre este romance.

Cabe señalar que fue en inicios de año cuando el cantante mexicano y la argentina pusieron fin a su relación, luego de una infidelidad por parte de él.

¿Nicki Nicole tiene nuevo novio?

En el programa argentino ‘Socios del Espectáculo’ de la cadena El Trece de Buenos Aires, el periodista Rodrigo Lussich reveló que Nicki Nicole está en una relación con Nicolás Fonseca, el mediocampista de 25 años del equipo River Plate.

“Estamos en condiciones de afirmar que estarían teniendo una relación de conocimiento, pasión. Se están conociendo Nicki Nicole y Fonseca de River”, declaró Lussich.

El periodista afirmó que ambos se siguen en Instagram y que están aprovechando la oportunidad para conocerse y disfrutar del tiempo juntos.

“Ella viene de sufrir de un truene con Peso Pluma y ahora se estaría dando besos con uno de los jugadores de River Plate. Se están conociendo después de haber tenido un encuentro en los Premios Gardel”, agregó.

Nicolás Fonseca es un conocido futbolista en Argentina

Es un jugador de fútbol con doble nacionalidad italo-uruguaya. Juega en la posición de mediocampista central y actualmente forma parte del Club Atlético River Plate en la Primera División de Argentina.

El hijo del futbolista Daniel Fonseca, se formó en las categorías juveniles de la A. C. Milan y luego en el Novara F. C. de la Serie C, donde hizo su debut en la primera división en 2018. Después, se unió al C. A. River Plate (Uruguay) en 2021 y luego al Montevideo Wanderers F. C., ambos equipos de la Primera División de Uruguay.

En agosto de 2023, se confirmó su traslado al C. A. River Plate de Argentina, por una suma de 2,4 millones de dólares, adquiriendo el 60 % de sus derechos. Permaneció en el equipo uruguayo en calidad de préstamo hasta diciembre de 2023.