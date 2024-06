Algunos exhabitantes y finalistas de la cuarta temporada del controversial reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), volverán a participar de una competencia, esta vez culinaria.

Alicia Machado recuerda noviazgo con famoso cantante y sorprende a todos en “Top Chef VIP 3″

PUBLICIDAD

Durante la tarde de este miércoles, la cadena estrena “Los chefs en casa”, una competencia que será transmitida en el programa “En casa con Telemundo”, el cual se emite en la isla por Punto 2.

La misma contará con Rodrigo Romeh, Clovis Nienow, y Geraldine Bazán y la exconcursante de “La casa de los famosos 2″, Natalia Alcocer, conocida como “La Vikinga”.

Por su parte, Alana Lliteras y Maripily Rivera, quien ganó la cuarta temporada de LCDLF, fungirán como juezas de la competencia.

Exhabitantes de “La Casa de los Famosos 4″ juntos otra vez en una competencia de Telemundo

“Chiky Bombom” enfrenta a Aleska por su relación con Clovis tras salir de “La Casa de los Famosos 4″

La presentadora y creadora de contenido, Lissette Eduardo Cleto, mejor conocida como “Chiky Bombom”, enfrentó a la venezolana y sexta finalista de la cuarta temporada “La casa de los famosos”, Aleska Génesis, luego que se diera a conocer su relación con el mexicano Clovis Nienow.

“Tú dices que yo te estaba tirando tierra en el show [”Hoy día”], no te estaba tirando tierra. Yo soy honesta y objetiva. No te creo, manita, y me caes bien y te admiro y tienes muchas cosas que muchas mujeres debemos de tener. No te creo por la grabadera”, dijo la carismática dominicana en medio de una transmisión en vivo con Aleska y Clovis.

A semanas de salir de la casa-estudio, la venezolana y Clovis, quien fue el treceavo eliminado de la competencia, comenzaron a publicar fotos y videos juntos en sus redes sociales.