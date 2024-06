¿Christian Nodal ya le entregó anillo de compromiso a Ángela Aguilar?

Miles de internautas despertaron la mañana, de este 12 de junio, con la sorpresa de que Christian Nodal y Ángela Aguilar se besaron arriba del escenario durante el show del Auditorio Nacional. Los enamorados del momento dejaron atrás todos los comentarios de redes sociales y demostraron el cariño que se tienen mediante la ligera muestra de amor.

Los seguidores de ambos artistas no pararon de investigar más y ahora comenzaron a teorizara ante el presunto anillo de compromiso que entregó Nodal a su actual pareja. Sí, de acuerdo con una internauta, el intérprete de ‘Botella Tras Botella’ ya obsequió una joya a la hija de Pepe Aguilar.

PUBLICIDAD

“Sí, le dieron anillo a Ángela Aguilar, los rumores eran ciertos chicos, me mandaron un video potente. Chisme, aquí te cuento”, comenzó a decir Dayane Chrissel, creadora de contenido en TikTok. Durante el video, la influncer mostró presuntos videos que aviaron las llamas de un posible altar: “Aquí está la foto de cerca del celular de Ángela Aguilar y tiene de portada en su teléfono su mano con un anillo y un anillo que está en el dedo en donde puede ser de compromiso porque va en este dedo”.

Si bien Dayane pudo dar todo por hecho, recalcó que la grabación no es la del Auditorio Nacional: “Ahora, este video es de otro backstage porque Ángela Aguilar no trae la ropa con la que hoy se dieron el beso, trae un chaleco rojo o al menos que se haya cambiado de ropa para cantar, no sé. Algo están diciendo, no se les entiende bien qué es lo que dice, pero se oye claramente que es Ángela Aguilar y Nodal, o sea, es su cara. No hay manera de que este vídeo esté editado”, finalizó.

Hasta el momento, el video suma más de 600 mil reproducciones en TikTok, donde se pueden leer comentarios como “Anuel sal del cuerpo de Nodal jajajjaja”, “Me preocupa las mujeres que aprueban el comportamiento de Nodal y Ángela”, “Todas vamos a abrazar a Cazzu” o “Me encanta esta pareja; huele a que sacarán mucha musica de amor”.