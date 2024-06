Billie Eilish reveló que perdió a sus amigos cuando saltó a la fama

Billie Eilish se ha convertido en una de las cantantes más populares de la actualidad, y ahora llamó la atención al revelar lo complicado que fue para ella alcanzar la fama cuando tan sólo tenía 14 años.

Aquí te contamos cómo afrontó esta situación la artista, pues en su momento resultó muy complicado para ella.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Billie Eilish?

En el reciente episodio del podcast ‘Miss Me?’ de Lily Allen y Miquita Oliver, Billie habló sobre sus vivencias al volverse famosa a los 14 años, resaltando los desafíos personales que experimentó debido a su rápido ascenso en la escena musical. La artista, reconocida por su canción “Ocean Eyes”, expresó en una entrevista que este repentino reconocimiento tuvo repercusiones significativas en sus relaciones personales y amistades.

La artista reflexionó sobre su experiencia al cumplir 20 años, al darse cuenta de que la mayoría de las personas en su círculo eran empleados suyos, lo que la llevó a cuestionar la autenticidad de sus relaciones.

“Miré a mi alrededor y eran solo personas a las que empleo”, expresó la cantante.

La ausencia de amigos en su círculo cercano era notable, lo que contrastaba fuertemente con la percepción que otros podían tener sobre su vida social.

¿Por qué se alejó de sus amigos?

El distanciamiento de sus amigos empezó cuando su carrera despegó. “Perdí a todos mis amigos cuando me hice famosa, literalmente a todos, menos a una, mi mejor amiga Zoe, con quien he sido amiga desde que tenía dos años”, contó la cantante.

PUBLICIDAD

Como resultado de este distanciamiento, la joven artista encontró cada vez más difícil relacionarse con otras personas debido a su fama. Al cumplir 20 años, Billie se dio cuenta de algo que la afectó profundamente.

“Estaba en una fiesta y me di cuenta de que todos mis amigos eran empleados míos. Luego, uno de mis mejores amigos, que trabajaba conmigo, renunció de repente y no volvió a hablarme. Fue lo peor que me pasó, y me hizo darme cuenta de que en realidad podría estar sola”, agregó.